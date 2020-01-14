В Екатеринбурге проверяют дом, жительница которого вернулась из Европы с подозрением на корь

Под пристальное наблюдение медиков попали жители многоквартирного дома на улице Библиотечной в Екатеринбурге. А причиной тому – подозрение на корь у одной из жительниц. Во время новогодних праздников она уехала отдыхать в европейскую страну, а когда вернулась домой, то почувствовала себя не хорошо. По телу пошла сыпь, кроме того стала подниматься температура. Женщина обратилась в поликлинику, а там, узнав о симптомах и о том, что она вернулась из Европы, отправили пациентку сдавать анализы на опасную болезнь.

- Дело в том, что сейчас во всей Европе неблагополучная ситуация по кори, - объясняют в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. – Поэтому женщине пока поставили предварительный диагноз. Сейчас нами и медицинской службой проводятся профилактические мероприятия.

О том, болеет женщина корью или нет, станет известно лишь через 2-3 недели – именно столько надо ждать подтверждения диагноза. Но уже сейчас медики перестраховываются и проверяют всех жильцов дома на улице Библиотечной.

О том, болеет ли корью женщина, приехавшая из Европы, станет известно в течение 2-3 дней.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По месту проживания пациентки проводятся противоэпидемические мероприятия, работает прививочная бригада для вакцинации непривитых жителей, - уточняет Александр Харитонов, главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. – Для тех, кто не привит или не имеет документального подтверждения о прививках против кори, предлагается пройти вакцинацию бесплатно при наличии паспорта и полиса.

Корь – очень заразное заболевание с острыми симптомами. Она передается воздушно-капельным путем, то есть может проникать из квартиры в квартиру по вентиляции. Она опасна осложнениями. Дело в том, что корь подавляет иммунитет в организме, из-за чего вместе с нею могут начаться бактериальные инфекции или пневмония. Но самое страшное – воспаление оболочки мозга, а также поражение центральной нервной системы, которые могут привести к инвалидности.

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Врачей, учителей, школьников и студентов с прошлой недели не пускают в школы и больницы, если у них нет прививки от кори. В области отменены массовые мероприятия. А медикам вместе с полицией приходится делать поквартирный обход и уговаривать людей ставить прививки. Врачи утверждают, что такой заболеваемости корью не Урале не было почти 60 лет. (Подробнее)