2020-01-13T17:43:33+03:00
Общество

«Мы пойдем в суд!»: владелец аттракционов в Парке Маяковского о конфликте с новым директором

Владельцам павильонов пришлось забаррикадироваться внутри, чтобы остановить трактор
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Аттракционы начали вывозить еще до Нового года, отмечает Владимир Коробейников, директор компании ООО «Вик-Атр».Аттракционы начали вывозить еще до Нового года, отмечает Владимир Коробейников, директор компании ООО «Вик-Атр».Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Парк Маяковского, на благоустройство которого не раз жаловались жители Екатеринбурга начал преображаться. Так, в эти дни из парка вывозят павильоны аттракционов, которые стоят у главного входа. Это различные небольшие платные развлечения, вроде тира. Новый директор парка Екатерина Кейльман, начавшая работать с декабря, таким образом планирует приступить к изменению концепции парка. С 1 января с владельцами 13 аттракционов расторгли договоры. После чего сами киоски начали вывозить.

- Договоры были расторгнуты на законных основаниях, в рамках условий контракта, - рассказала «КП-Екатеринбург» Екатерина Кейльман. - Это было сделано из-за нарушений режима работы всех 13 аттракционов и техники безопасности. Все аттракционы располагаются на входной группе и занимают слишком много места. Именно поэтому место будет «расчищено» и освобождено от них, так как они не вписываются в концепт парка. Уже почти все вывезли.

Владельцы тира заблокировали свой аттракцион детским паровозом, чтобы его не увезли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцы тира заблокировали свой аттракцион детским паровозом, чтобы его не увезли.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, в понедельник вывоз киосков из парка пришлось временно приостановить. Владельцы аттракционов забаррикадировались в них и стали держать глухую оборону.

- У нас 29 аттракционов в парке находится, - объясняет Владимир Коробейников, директор компании ООО «Вик-Атр». – Администрация считает, что с 1 января все договоры расторгнуты в одностороннем порядке, но это не так. Мы работаем в штатном режиме. Сегодня, в понедельник, было предупреждение, что они будут сносить тир. И мы просто забаррикадировались в нем и не дали снести. В четверг хотим обратиться в суд, но… Со мной директор не разговаривает. Я претензии пишу о том, что нас отключают от света, подкидывают снег на аттракционы, опечатывают их. А они на претензию еще не ответили. Тянут время, чтобы мы подольше не могли обратиться в суд.

Как отмечает Владимир Коробейников, всего они лишились уже пяти павильонов.

- До Нового года уже было вывезено два павильона, - сокрушается Владимир Коробейников. - Потом их кто-то вскрыл и украл из них игрушки и насос для батута. После Нового года они еще три павильона наших вывезли. Даже не на эвакуаторе. Просто за цепь к трактору прицепили и волоком оттащили к шлагбауму со стороны Базового переулка. Причем происходило это посреди дня. Представляете, у нас посетители кидают дротики в шарики, и тут они приходят и увозят аттракцион. Нас оставляют без работы. У нас больше 30 человек летом трудятся.

Руководство парка планирует расчистить входную группу от павильонов-аттракционов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство парка планирует расчистить входную группу от павильонов-аттракционов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы в понедельник с территории парка не вывезли еще и тир, владельцы аттракциона заблокировали его, пригнав детский паровозик к нему. После случившегося владелец аттракционов подал заявление в полицию. Сейчас в ситуации разбираются и правоохранители.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела полиции № 7 проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это должно быть место культуры и отдыха»: новый директор ЦПКиО о том, как изменится парк в 2020-м

Почти год назад Роман Шадрин покинул пост директора Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге. Горожане и журналисты нередко критиковали его за решения по благоустройству парка, например за памятные знаки разным родам войск и служб, напомнившие некоторым своей формой надгробные камни. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят
«В мире много людей, которые сделали для экологии гораздо больше, чем Грета Тунберг»: как девушка-инвалид спасает от загрязнения пригород Екатеринбурга
20-летняя Ксения Каминская при любой возможности собирает мусор вместе со своим псом-помощником Дримом [ВИДЕО]
Новости 24
Екатеринбуржцы в новогодние каникулы ходили в кино на «Холопа» и «Вторжение»
Обещают миллион: на Урале полиция объявила награду за «голову» убийцы женщины и ее дочки
Родные опознали погибшего мужчину из перевернувшейся лодки на севере Урала
Мэрия Екатеринбурга назвала причину, из-за которой могут снести Цыганский поселок
Уральские врачи рассказали, как безопасно кататься на «бубликах»
В Екатеринбурге утвердили программу капремонта жилых домов на 2020 год
Шкаф, платье и лыжи: чем закупались екатеринбуржцы в новогодние праздники
Представитель главы Чечни на Урале сменил работу
Свердловчанка на семь лет отправилась в тюрьму за убийство друга
Уралец отсудил у больницы больше 200 тысяч за упавший на машину сугроб
Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» уходит из юмора
В Екатеринбурге заблокировали интернет-магазины со снюсом
В Екатеринбурге фура курьерской службы переехала дворника
В Екатеринбурге Всемирную универсиаду проведут под новым названием
В Екатеринбурге после катания на бубликах в больницу попали 25 детей
Лес и валюта: что контрабандой везут на Урал
В Екатеринбурге на Крещение ожидается дождь
Опасный разворот: появилось видео двойной аварии у железнодорожного вокзала Екатеринбурга
На Урале грузовик влетел в газопровод: голубого топлива лишились 450 человек