«Мы пойдем в суд!»: владелец аттракционов в Парке Маяковского о конфликте с новым директором

Парк Маяковского, на благоустройство которого не раз жаловались жители Екатеринбурга начал преображаться. Так, в эти дни из парка вывозят павильоны аттракционов, которые стоят у главного входа. Это различные небольшие платные развлечения, вроде тира. Новый директор парка Екатерина Кейльман, начавшая работать с декабря, таким образом планирует приступить к изменению концепции парка. С 1 января с владельцами 13 аттракционов расторгли договоры. После чего сами киоски начали вывозить.

- Договоры были расторгнуты на законных основаниях, в рамках условий контракта, - рассказала «КП-Екатеринбург» Екатерина Кейльман. - Это было сделано из-за нарушений режима работы всех 13 аттракционов и техники безопасности. Все аттракционы располагаются на входной группе и занимают слишком много места. Именно поэтому место будет «расчищено» и освобождено от них, так как они не вписываются в концепт парка. Уже почти все вывезли.

Владельцы тира заблокировали свой аттракцион детским паровозом, чтобы его не увезли.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, в понедельник вывоз киосков из парка пришлось временно приостановить. Владельцы аттракционов забаррикадировались в них и стали держать глухую оборону.

- У нас 29 аттракционов в парке находится, - объясняет Владимир Коробейников, директор компании ООО «Вик-Атр». – Администрация считает, что с 1 января все договоры расторгнуты в одностороннем порядке, но это не так. Мы работаем в штатном режиме. Сегодня, в понедельник, было предупреждение, что они будут сносить тир. И мы просто забаррикадировались в нем и не дали снести. В четверг хотим обратиться в суд, но… Со мной директор не разговаривает. Я претензии пишу о том, что нас отключают от света, подкидывают снег на аттракционы, опечатывают их. А они на претензию еще не ответили. Тянут время, чтобы мы подольше не могли обратиться в суд.

Как отмечает Владимир Коробейников, всего они лишились уже пяти павильонов.

- До Нового года уже было вывезено два павильона, - сокрушается Владимир Коробейников. - Потом их кто-то вскрыл и украл из них игрушки и насос для батута. После Нового года они еще три павильона наших вывезли. Даже не на эвакуаторе. Просто за цепь к трактору прицепили и волоком оттащили к шлагбауму со стороны Базового переулка. Причем происходило это посреди дня. Представляете, у нас посетители кидают дротики в шарики, и тут они приходят и увозят аттракцион. Нас оставляют без работы. У нас больше 30 человек летом трудятся.

Руководство парка планирует расчистить входную группу от павильонов-аттракционов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы в понедельник с территории парка не вывезли еще и тир, владельцы аттракциона заблокировали его, пригнав детский паровозик к нему. После случившегося владелец аттракционов подал заявление в полицию. Сейчас в ситуации разбираются и правоохранители.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела полиции № 7 проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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