«В мире много людей, которые сделали для экологии гораздо больше, чем Грета Тунберг»: как девушка-инвалид спасает от загрязнения пригород Екатеринбурга

- На уборку родной улицы много времени не требуется, хватит и 30-40 минут. Каждый может найти время, было бы желание, - скромно рассказывает будущая тележурналистка Ксения Каминская. В родном Березовском (город-спутник Екатеринбурга – прим.ред.) она давно известна как человек, который каждый день доказывает, что жизнь в инвалидной коляске – не приговор.

Сейчас Ксюша учится на втором курсе Гуманитарного университета, но недавно к ее профессиональной деятельности добавилась еще и волонтерская. Девушка стала убирать улицу вместе со своим золотистым ретривером дримом. Для нее собака не просто друг, а верный помощник.

Вот уже год четвероногий пушистик учится командам и посещает курсы дрессировки.

- К сожалению, зимой собирать мусор не получается – моя коляска не может ездить по не чищенным от снега улицам. Как только весной можно будет самостоятельно передвигаться, мы с Дримом начнем собирать твердые отходы. Он держит в зубах пакет, а когда он наполнится, выбрасывает в контейнер. Иногда нам помогает мама. Такая вот у нас прогулка, получается и Дрим счастливый, и улица становится чище.

«САМИ НЕ УБЕРЕМ МУСОР – УТОНЕМ В НЕМ»

- Тебе не обидно, что твой труд фактически обесценен? Сегодня ты уберешь мусор, а завтра из-за беспечных соседей его станет еще больше…

- Мы с родителями живем в частном секторе, и дворников тут нет. Сами не уберем мусор – утонем в нем. Знаю, что еще несколько жителей моего квартала также выходят на одиночные субботники. Как говорится: «хочешь что-то изменить – начни с себя». Был даже случай, когда мы нашли мобильный. Пришлось зарядить его и починить экран, чтобы понять кому он принадлежит и вернуть владельцу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/754382" frameborder="0"></iframe> Жительница Березовского Ксения Каминская и ее ретривер Дрим убирают мусор.Видео: Ксения Каминская

- Кроме уборки мусора, что еще умеет твой верный пес?

- Сейчас Дриму полтора года, из них год – он живет с нами. Каждую неделю мы тренируемся вместе с кинологом, а также сами обучаем его необходимым бытовым мелочам. Он уже знает самые элементарные команды: принести тапочки и пульт от телевизора, может отнести пакеты с едой или стянуть с меня носки. Но впереди еще много работы, также нужно научить его распознавать все предметы, которые я использую дома и за его пределами.

- А сейчас твоя заветная мечта – стать телеведущей?

- Я не люблю загадывать, но интерес к журналистике у меня был с раннего детства. Даже был опыт съемки небольшого документального фильма в Лондоне о приспособленности столицы Британии к нуждам инвалидов, а в 2017 году Вадим Такменев исполнил мою мечту – дал попробовать себя в роли ведущей «Центрального телевидения». В прошлом году изучала журналистику в университете Южной Дакоты, где училась по обмену. Теперь передаю опыт ребятам в нашей местной студии инклюзивного образования.

Ксения во время стажировки в США. Фото: личный архив героини публикации

О СРАВНЕНИИ С ГРЕТОЙ ТУНБЕРГ

После того, как новости об эко-активистке появились в соцсетях ее сразу же стали сравнивать со всемирно известной Гретой Тунберг. Но Ксения не считает «человека года» своим кумиром.

- Если честно, я не понимаю всего этого ажиотажа вокруг девочки из Норвегии. В мире есть много людей, которые сделали для экологии и защиты окружающей среды гораздо больше, чем Грета Тунберг. Но их, к сожалению, не замечают, выступать на заседании ООН не дают. А сравнивать меня с ней не стоит, в моей работе с Дримом ничего особенного нет. Даже жаль, что я так выделяюсь на фоне остальных жителей города.