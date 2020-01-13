«На улице их ждет гибель»: в Екатеринбурге волонтеры открыли Центр реабилитации крыс, чтобы выхаживать новогодних подкидышей

В Екатеринбурге не так давно начал работу Центр реабилитации домашних крыс, которых на улицу выбросили хозяева. Все они оказались ненужными по самым разным обстоятельствам: кому-то стал в тягость миленький новогодний подарок, кому-то не понравился запах и постоянное шуршание под ухом, а у кого-то животное просто сбежало.

- Клетки с животными зачастую находят в подъезде, возле мусорных баков и даже на улице, - рассказывают волонтеры «Крыскино логово». – Декоративная крыса не способна выжить при минусовой температуре и «прибиться» в своим диким сородичам. Ее ждет гибель на улице.

Фото: "Крыскино логово"

Маленьких грызунов приносят неравнодушные люди с улицы, зачастую все пациенты – с обмороженными хвостами или лапками. Волонтеры выезжают на вызов практически сразу. После того, как крысы проходят курс реабилитации и успешно восстанавливаются, их раздают в добрые руки.

Но и тут не все так просто – для того, чтобы завоевать доверие волонтеров и, главное, самих грызунов, необходимо пройти по нескольким жестким критериям.

- Животные отдаются совершеннолетним людям, готовым тратить на ветеринарные услуги финансы из семейного бюджета. Обычно это от 1 000 рублей, иногда суммы достигают 10 тысяч, - рассказывают волонтеры. – Крысы пристраиваются под договор с ненавязчивым отслеживанием их дальнейшей судьбы.

Многие животные попадают в ЦРК в очень тяжелом состоянии. Фото: "Крыскино логово"

Если вдруг возможности содержать маленького друга у новых хозяев нет, волонтеры его забирают обратно и помогают с поиском новых хозяев. Каждая крыса проходит ветеринарный осмотр, лечение и обработку от паразитов.

- Все крысы проходят ветеринарный контроль и лечение, если оно требуется, а также обработку от паразитов. О всех имеющихся проблемах всегда сообщается потенциальному владельцу, - добавляют волонтеры.

Волонтеры очень трепетно относятся к новым хозяевам. Фото: "Крыскино логово"

У будущих хозяев должен быть «контрольный список» вещей, которые необходимы для того, чтобы завести крысу: большая клетка, несколько поилок и мисок, а также ветеринарная аптечка.