«Просила телефон, чтобы удалить аккаунт»: что известно об исчезновении уральской школьницы

Следователи Октябрьского следственного отдела СКР по Екатеринбургу подключились к поиску 15-летней Виктории Логиновских. Напомним, школьница пропала еще 6 января. Известно, что Виктория живет в Ревде, а в Верхнюю Пышму приехала в гости к родне. Там девушка и пропала.

«КП-Екатеринбург» стали известны некоторые подробности исчезновения девушки.

- В последний раз несовершеннолетнюю видели на территории Октябрьского района Екатеринбурга. Она зашла в один из торговых павильонов на улице Мичурина. Там школьница попросила продавца дать ей сотовый телефон, чтобы зайти в свой аккаунт в социальной сети, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах.

Также наш собеседник уточнил, что после этого аккаунт девушки в соцсети оказался удален. По-видимому, Виктория просила телефон у продавщицы именно для этого.

- В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции и волонтёрами проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В полиции уточнили, что также ведут активный поиск пропавшей девушки.

- Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Проверяют все места концентрации подростков и просят граждан, которые видели девочку сообщать информацию по телефону дежурной части 8 (343) 356-42-07, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Также если вам что-либо известно об исчезновении Виктории Логиновской, либо вы знаете, где она может находиться, можно обратиться в СК по телефонам: 8(343)261-11-17, 8-912-063-90-77.

Стоит отметить, что до этого Виктория также сбегала из дома, но ее родные в полицию по поводу ее исчезновения не обращались.