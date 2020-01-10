«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Наш веселый Новый год!»

Сегодня завершился фотоконкурс «Наш веселый Новый год!». «Комсомольская правда» готова подвести итоги и вручить подарки победителям. В конкурсе принимало участие 10 семейных фото, к каждому из которых прилагалась история съемки. За фотографии участников отдали голоса 2 841 читатель. Всего голосование длилось 10 дней.

Партнером конкурса стала компания Polaris, которая в этом году стала настоящим швейцарским брендом. Наши фавориты получают в подарок технику для домашнего комфорта и уюта:

I место по итогам читательского голосования заняла Мария Мирсанова, она набрала 655 голосов. Мария выиграла Вертикальный отпариватель Polaris PGS 1820VA.

II место и Набор посуды Polaris Verona-06S - 6 предметов достались Настасье Боженко с 586 голосами.

III место заняла Ольга Ильичева с 575 голосами, и она получает в подарок Блендер Polaris PHB 1467AL TITAN.

Мы поздравляем победителей, участников конкурса и всех наших читателей с отгремевшими Новогодними праздниками. Желаем вам тепла, уюта и радости в наступившем году. В 2020-м мы готовим для вас еще больше конкурсов, мероприятий и подарков. Читайте ural.kp.ru, следите за нашими анонсами и вам непременно повезёт.