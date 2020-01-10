321 способ поцеловаться: уральские блогеры рискуют жизнью ради видео в Tik Tok

Сколько видов поцелуев вы знаете? В мире их десятки: в губы, в щеку, в лоб, в руку, воздушный. Бывают страстные и дружеские. А вот уральские блогеры решили найти 321 способ, как и где можно это сделать. Екатеринбуржцы Света Ананас и Андрей Али своими видео делятся в Tik Tok и Instagram, набирая десятки тысяч просмотров и лайков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753905" frameborder="0"></iframe> Уральские блогеры нашли 321 способ, как поцеловаться.Видео: Tik Tok @321_kiss

Простыми способами уже никого не удивишь. Поэтому ребята не бояться выбирать самые экстремальные места. На этом видео Света выглядывает из окна трамвая, а Андрей, подпрыгивая, целует девушку. Опасно. Блогеры признаются, снимать приходится в несколько дублей.

- Иногда трюк получается не с первого раза, мы переснимаем. Но обычно получается так - придумали идею для клипа, а их мы берем из жизни, и сразу же снимаем, - раскрывает тайны Света Ананас.

321kiss_ Поцелуй на канатах

У возлюбленных есть ролики, где они выполняют сложные каскадерские трюки. Слабо ли повторить сальто в бассейн? Для этой пары нет никаких преград. Ребята давно занимаются спортом и физическая подготовка у них на высшем уровне. Света, например, еще и фитнес-тренер, и гуру правильного питания – девушка делится секретами похудения в своем инста-блоге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753908" frameborder="0"></iframe> Поцелуй через сальто.Видео: Tik Tok 321 kiss

Кстати, сами экстремалы признаются, что в жизни они не пара, а хорошие друзья. Ролики начали снимать, чтобы поднять людям настроение. Канал в соцсетях назвали «321kiss», столько способов поцелуев и обещают придумать. Число взяли случайное, говорят ребята.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753909" frameborder="0"></iframe> Поцелуй на эскалаторе от уральских блогеров.Видео: Tik Tok 321 kiss

- Мы хотели напомнить людям, почему это круто. Большинство пар относятся к этому как к стандартному ритуалу. Ведь они даже не задумываются, если начать целоваться по-новому, то в отношениях начнется новая волна эмоций. Мы уверены, что наш сериальчик принесет много добра, - добавили звезды Tik Tok.

Света и Андрей предлагают подписчикам поучаствовать во флешмобе и тоже снимать свои видео с поцелуями. Самым находчивым дарят сладкие подарки. Недавно интернет-парочка записала первый трек, а скоро ребята пообещали дать концерт в Екатеринбурге.

321kiss_ Поцелуй под водой