2020-01-10T16:12:55+03:00
Общество

Проверяют все рейсы из Китая: в Екатеринбурге медики бьют тревогу из-за вспышки пневмонии

Специалисты просят при первых симптомах сразу же обращаться к больницы
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге наблюдается вспышка пневмонии, которая становится осложнением гриппа и ОРВИВ Екатеринбурге наблюдается вспышка пневмонии, которая становится осложнением гриппа и ОРВИФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Кольцово санврачи тщательно проверяют все рейсы, прилетевшие в Екатеринбург из Китая. А все дело в том, что в Поднебесной сейчас наблюдается рост заболеваемости атипичной пневмонии, которая существует только на территории Юго-Восточной Азии. Поэтому любой, кто там побывал, может стать переносчиком инфекции.

Всех прилетающих проверяют дистанционно, с помощью тепловизоров, установленных в здании аэропорта. Датчики показывают температуру тела человека. И в случае, если она повышена, заболевшего направляют на обследование, после чего на карантин. За здоровьем пассажиров в самолетах следят бортпроводники.

- Рейсы из Китая стали тщательно проверять, поскольку там чаще всего случаются вспышки пневмонии, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Анна Ожиганова. – У персонала аэропорта, медиков и экипажа самолета уже отработан ряд действий, как себя вести. Если больной выявлен на борту, его сразу изолируют. И медики будут выяснять уже, где он был, какие у него симптомы и так далее.

На данный момент, по данным специалистов, в Свердловской области заболевших атипичной пневмонией пока, к счастью, не зарегистрировано.

Всех прибывших из Китая пассажиров проверяют медики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех прибывших из Китая пассажиров проверяют медикиФото: Алексей БУЛАТОВ

Однако, уже второй год подряд, наблюдается повышенный уровень заболеваемости пневмонией. За последнее время инфекция модифицировалась и стала развиваться еще быстрее.

- Возбудителем этой болезни стала микоплазменная инфекция, которая отличается тем, что является своего рода осложнением гриппа и ОРВИ, - рассказывает Ожиганова. – Как правило, она проходит в легкой и средней степени тяжести, поэтому и лечится быстрее Но, при этом, она достаточно заразная – передается воздушно-капельным путем. Скорее всего, именно это и объясняет вспышку заболеваемости в регионе.

На данный момент точных цифр заболевших пока нет. Однако во второй половине января специалисты ожидают резкий рост заболевших ОРВИ, в основном, среди маленьких детей.

Специалисты также настоятельно рекомендуют горожанам обращаться к медикам после обнаружения первых симптомов – кашля, высокой температуры, головных болей, слабости и тошноты. И, при осмотре, обязательно подробно рассказать, где были и чем занимались в последнее время. А все дело в том, что инкубационный период этой инфекции – от 3 до 10 дней, поэтому появиться она может не сразу. Лучше перестраховаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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