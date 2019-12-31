Помешала плохая погода: в Кольцово экстренно садятся самолеты, летящие в Пермь

В аэропорту Кольцово сегодня, кажется, настоящий предновогодний ажиотаж. Спустя несколько часов после экстренной посадки лайнера «Уральских авиалиний», у которого отказали двигатели, в Екатеринбург приземлился еще один самолет. На этот раз причиной срочной посадки стала плохая погода. Сразу за ним вынужденно сел еще один борт, который также летел в Пермь.

- Рейс SU-1200 «Москва - Пермь» и рейс ZF-5928 «Гоа - Пермь» совершили посадку в Кольцово в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту прибытия, - отметили в пресс-службе Кольцово. - С пассажирами в данный момент работают представители авиаперевозчика.

Аэропорт Перми временно перестал принимать рейсы. Фото: онлайн-табло Большое Савино

Там также отметили, что из-за сильных снегопадов, которые сейчас окружили Пермь, аэропорт «Большое Савино» временно прекратил принимать рейсы. Пока что их отправляют в Екатеринбург, в ближайший аэропорт. Так, в столицу Урала временно сел лайнер авиакомпании S7 рейса S7-1155 «Москва - Пермь».

В Кольцово сел лайнер S7. Фото: FlightRadar

Напомним, сегодня утром, около 10:45, в Екатеринбург приземлился самолет «Уральских авиалиний», который летел из Новосибирска в Москву. У него оказал двигатель. На борту находилось 109 пассажиров и 6 членов экипажа. К счастью, никому медпомощь не потребовалась. Для всех заготовлен резервный борт.

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