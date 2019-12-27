На ВИЗ-Стали наградили лучших мастеров

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги корпоративного конкурса «Мастер года», который направлен на выявление перспективных руководителей, развитие творческого потенциала и инициативности работников.

В течение 6 месяцев в соревнованиях участвовало 30 специалистов. Они прошли отборочное тестирование личностных качеств, демонстрировали спортивную подготовку, а также коммуникативные, организаторские и аналитические способности. В завершающем туре 8 финалистов представили мини-проекты с практическими предложениями по повышению эффективности и безопасности производственных процессов, совершенствованию технологий и оборудования в своих подразделениях.

Фото: ВИЗ-Сталь

По итогам конкурса победу одержал мастер прокатного участка Сергей Лямин, который разработал программу формирования осознанного отношения работников к вопросам промышленной безопасности. Второе место занял инженер ремонтного управления Лев Михайлов с проектом по автоматизации рабочих мест сменных инженеров цеха холодной прокатки. Третье место – у ведущего специалиста энергетического управления Никиты Щипанова, предложившего внести изменения в схему регенерации маслоотходов на участке водоснабжения и очистки стоков, которые позволят повысить ее эффективность.

Победитель и призеры награждены дипломами и денежными премиями. Все финалисты получили материальные поощрения и включены в кадровый резерв предприятия.