2019-12-27T12:10:57+03:00
Происшествия

Готовил петарды к Новому году: в Екатеринбурге 15-летнему школьнику взрывом оторвало руку

Сейчас школьник в реанимации
Евгений Стоянов
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Школьника экстренно доставили в больницуШкольника экстренно доставили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 15-летнему школьнику оторвало руку, когда он пытался сделать самодельное устройство. Как сообщает паблик «Лампа», взрыв произошел в квартире девятиклассника.

Информацию о произошедшем «КП» подтвердил источник в правоохранительных органах. Он рассказал, что школьник самостоятельно делал петарды.

- Родители к этому относились спокойно, так как он хорошо разбирался в химии. Он собирался сделать петард для Нового года, но что-то пошло не так. Подростку взрывом оторвало левую кисть, - уточнил силовик.

В одной из школ Уралмаша, где учится парень, "КП-Екатеринбург" рассказали, что подросток буквально рвется в армию.

- Семья - полная. Мама с папой очень хорошие. Учится тоже очень хорошо. Парень - любознательный. Увлекается химией. Занимался в школе юного химика при УрФУ. Парень - очень хорошие. Рвется в армию. Очень тяготеет к этой теме. Во всех патриотических мероприятиях он всегда в первых рядах, - рассказали "КП" в школе, где учится пострадавший подросток.

В полиции и СК не смогли оперативно дать комментарий по поводу случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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