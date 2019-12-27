Была живая музыка и Дед Мороз: в Екатеринбурге во время корпоратива умер менеджер крупной компании

В Екатеринбурге корпоратив по случаю Нового года закончился для менеджера по продажам трагедией.

26 декабря сотрудники уральского отделения компании Kärcher (Керхер) отмечали корпоратив в кафе «Съесть Поесть» на Куйбышева. Живая музыка, новогодняя атмосфера, ведущий в образе Деда Мороза…

Но в половине двенадцатого праздник оказался омрачен. 47-летний менеджер по продажам Сергей (имя изменено. – Прим. Ред.) начал вставать со стула, но неожиданно рухнул на пол. Коллеги решили, что Сергею просто стало плохо, но все оказалось гораздо хуже.

- Первоначально думали, что была какая-то потасовка. Там действительно назревал конфликт, но, насколько я знаю, умерший в нем не учувствовал. Приехавшие врачи констатировали инсульт, - рассказывает «КП-Екатеринбург» один из руководителей столовой «Съесть Поесть», попросивший не указывать его имя.

После случившегося на место приехала полиция и скорая. Но силовики не нашли в случившемся криминала.

В компании Kärcher не стали комментировать произошедшее.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать случившееся позже.