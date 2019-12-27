Волонтеры ВИЗ-Стали помогли нуждающимся землякам

Волонтеры ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) провели среди заводчан благотворительную акцию по сбору одежды и обуви для малообеспеченных земляков, многодетных семей и бездомных людей. В течение двух недель любой желающий мог пожертвовать новые вещи или бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Все собранное добровольцы передали православной службе «Милосердие».

Волонтеры ВИЗ-Стали призвали заводчан отказаться от пластиковых пакетов

Волонтерские мероприятия на предприятии проводятся регулярно и с каждым разом к ним подключается все больше неравнодушных заводчан. В этом году более 150 работников ВИЗ-Стали и ВИЗа участвовали в озеленении городской территории, сборе макулатуры, благоустройстве общественных пространств и спортивных площадок.

Заводской кроссбукинг

Добровольцы установили на заводе шкаф для кроссбукинга, проводили просветительские экологические акции, помогали делать ремонт подшефному детскому дому и организовывали досуг для ветеранов предприятия.