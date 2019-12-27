2019-12-27T11:23:40+03:00
Общество

«Пушистое ми-ми-ми»: в Екатеринбургском зоопарке родился малыш выдренок

Мишель всего три месяца, но она уже съехала от родителей и готовится встретить первых гостей
Мария Трапезникова
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Малышке Мишель три месяца, она уже готова встретиться с первыми гостями зоопарка. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопаркаМалышке Мишель три месяца, она уже готова встретиться с первыми гостями зоопарка. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
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В Екатеринбургском зоопарке произошло радостное событие – у молодых родителей-выдр Нику и Кика появилась маленькая крошка Мишель. Выдренку всего три месяца. Но, не смотря на свой юный возраст, она уже съехала от родителей в собственный вольер и готова встретить первых гостей, которые придут к ней на новоселье.

- Малышку переселили, потому что где-то в полтора месяца ей потребовался дополнительный прикорм. Также, как и в природе, выдры, когда подрастают, переходят на взрослую пищу, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка.

Сейчас о малышке заботятся сотрудники секции хищных млекопитающих. Они играют с малышкой, кормят ее различными «вкусностями» - рыбкой, мясом и творогом. Первое время она питалась размельченными кусочками курицы и материнским молоком.

Ее родители, Нику и Кика, приехали в Екатеринбург в прошлом году из Чехии. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Ее родители, Нику и Кика, приехали в Екатеринбург в прошлом году из Чехии. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

- Сотрудники зоопарка уже готовят ее к будущему переезду в уличный вольер, где живут сейчас ее родители. В зависимости от погодных условий – пока тепло и безветренно – Мишель вместе с работниками прогуливается по территории зоопарка и пробует на ощупь свой первый снег, - добавили в пресс-службе.

Показать крошку первым посетителям планируют на новогодние праздники. Но это все, конечно, зависит от погоды. Прогулки планируются на самое открытие зоопарка, около 10:00.

Любимая игрушка активной Мишель – работники зоопарка. Она ползает по ним, карабкается, играет с ними. Но, кроме них, у малышки, конечно, есть огромное количество различных плюшевых игрушек, мячиков, резиночек.

Малышка очень игривая, общительная и любвеобильная. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Малышка очень игривая, общительная и любвеобильная. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Ее родители, Нику и Кика, приехали в Екатеринбург из Чехии в прошлом году. И зимой, и летом они неизменно собирают большое количество восторженных зрителей у смотрового стекла бассейна. Сотрудники зоопарка регулярно проводят тренинги и показательные кормления этих смышленых животных.

На самом деле, речная выдра занесена страницы Красной книги Свердловской области, так как ее особей осталось у нас, на Урале, очень мало. По данным отчета ЕАРАЗА (Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов), за последние три года щенки выдр появились только в четырех зоопарках – членах ассоциации. Поэтому размножение выдр в неволе – чрезвычайно важное событие для сохранения популяции данного вида уральской фауны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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