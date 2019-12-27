«Ни справок, ни ответственности»: прокуратура проверила «черную передержку» на Урале, где собак до смерти морят голодом

Прокуратура нагрянула с проверкой в «черную передержку» в Камышлове, где десятки собак сидели голодные и холодные и медленно умирали. Мы уже рассказывали историю этой передержки. Рассказывали, что многих собак удалось все-таки спасти после вмешательства волонтеров из Екатеринбурга. Сейчас большинство четвероногих нашли себе новых хозяев.

В ходе проверки прокуратура действительно обнаружила множественные нарушения: в ПКС не было плана проведения дезинфекции, не было документов, которые бы подтверждали безопасность воды и кормов для собак.

Собаки больше походили на скелеты. Фото: читатель "КП"

- Не было морозильной камеры для хранения биологических отходов и отходов после операций, не было документов, которые бы подтверждали вакцинацию ловцов против бешенства, не проводились дератизационные мероприятия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Владельцем КПС в Камышлове является Щипачев Максим, который в конце ноября 2018 года выиграл тендер. После выявленных нарушений, прокуратура возбудила административные дела в отношении ИП.

После вмешательства волонтеров многих животных удалось спасти. Фото: сообщество "Зоозащита"

- Мировой судья, рассмотрев все материалы дела, признал предпринимателя виновным и вынес ему предупреждение, - добавили в ведомстве. – Кроме этого, прокуратура проверила соблюдение федерального законодательства в сфере закупок.

После информации, которую предоставила Камышловская ветеринарная станция, выяснилось, что отловленные собаки не осматривались. Когда животное находится в ПКС, его нужно стерилизовать/кастрировать, проставить все необходимые прививки – и зафиксировать это в веткарточках. У каждой из собак должна быть своя. Это обязательное условие.

Многие животные почти не ели и не выгуливались. Фото: сообщество "Зоозащита"

- Согласно представленным карточкам учета, записи о проведенных операциях на 25 собак, которые были отложены 1 и 2 декабря, отсутствуют. Таким образом, муниципальный контракт, заключенный 30 ноября 2018 года, был исполнен с нарушениями, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Все акты сдачи-приемки бездомных собак были подписаны формально, без получения подтверждающих справок. В итоге, по результатам проверки, в адрес директора МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского ГО», на котором лежала ответственность за контролем ПКС. А ИП Щипачев привлечен к дисциплинарной ответственности.

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