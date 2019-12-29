Третьи сутки сушки: жители Красноуральска третьи сутки сидят без воды

Третьи сутки жители города Красноуральск в Свердловской области остается без горячей и холодной воды. Подачу ресурса ограничили еще 27 декабря для планового ремонта на водоводе, но позже на сетях обнаружили неисправность.

28 декабря мэрия Красноуральска заявила, что «выявлен серьезный дефект на запорной арматуре», в связи с чем, снижено давление подачи воды, а коммунальщики продолжили работы.

На самом деле, как это часто бывает, «снижение давления» обозначает полное отсутствие воды. Между тем, люди жалуются, что никто и не подумал организовать подвоз воды для людей.

Комментарии горожан в группе ВК "Где-то в Краснотурьинске". Фото: скрин переписки

- Люди остались без воды более на сутки без предупреждения, в связи с этим считаю, что правильно было бы организовать подвоз воды, - пишет жительница Красноуральска Мария Куимова.

По словам Марии Малиной, в трубах не просто снижено давление, ее действительно просто нет третьи сутки.

- Я делаю скрины и весь этот бред отправляю их в правительство и Роспотребнадзор. Каждый месяц так издеваются над нами, - говорит Малина Малина.

Отметим, что воду коммунальщики и чиновники пообещали вернуть в дома людей к 2 часам ночи, то есть 9 часов назад. Но жители массово пишут, что воды у них по-прежнему нет. Уральцы жалуются, что перед Новым годом не могут помыть детей, постирать белье и навести порядок дома. А часть жителей отмечает, что в магазинах закончилась бутылированная вода.

По указанному номеру в ЕДДС дозвониться сегодня утром практически невозможно. Номер занят. Отметим, что в городе живет больше 20 тысяч человек.