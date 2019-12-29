2019-12-29T09:16:52+03:00
Происшествия

Третьи сутки сушки: жители Красноуральска третьи сутки сидят без воды

Подвоз воды людям не обеспечили
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Людей перед новым годом оставили без водыЛюдей перед новым годом оставили без водыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Третьи сутки жители города Красноуральск в Свердловской области остается без горячей и холодной воды. Подачу ресурса ограничили еще 27 декабря для планового ремонта на водоводе, но позже на сетях обнаружили неисправность.

28 декабря мэрия Красноуральска заявила, что «выявлен серьезный дефект на запорной арматуре», в связи с чем, снижено давление подачи воды, а коммунальщики продолжили работы.

На самом деле, как это часто бывает, «снижение давления» обозначает полное отсутствие воды. Между тем, люди жалуются, что никто и не подумал организовать подвоз воды для людей.

Комментарии горожан в группе ВК "Где-то в Краснотурьинске". Фото: скрин переписки

Комментарии горожан в группе ВК "Где-то в Краснотурьинске". Фото: скрин переписки

- Люди остались без воды более на сутки без предупреждения, в связи с этим считаю, что правильно было бы организовать подвоз воды, - пишет жительница Красноуральска Мария Куимова.

По словам Марии Малиной, в трубах не просто снижено давление, ее действительно просто нет третьи сутки.

- Я делаю скрины и весь этот бред отправляю их в правительство и Роспотребнадзор. Каждый месяц так издеваются над нами, - говорит Малина Малина.

Отметим, что воду коммунальщики и чиновники пообещали вернуть в дома людей к 2 часам ночи, то есть 9 часов назад. Но жители массово пишут, что воды у них по-прежнему нет. Уральцы жалуются, что перед Новым годом не могут помыть детей, постирать белье и навести порядок дома. А часть жителей отмечает, что в магазинах закончилась бутылированная вода.

По указанному номеру в ЕДДС дозвониться сегодня утром практически невозможно. Номер занят. Отметим, что в городе живет больше 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Обморок: самолет вылетел из Кольцово в ОАЭ, но вернулся
Как будут работать больницы и поликлиники Екатеринбурга в праздники: график
К Новому году в Екатеринбург придут «колючие» морозы
Шла сквозь огонь: в Березовском во время пожара пострадала женщина
Грабитель, ранивший охранника заправки в Камышлове, забрал из кассы 17 тысяч рублей
В Свердловской области на заправочных станциях поставили стойки с буклетами для туристов
Из Екатеринбурга в Верхотурье в праздник Святого Симеона для паломников запустят бесплатную электричку
На дорогах Свердловской области более 300 снегоуборочных машин ликвидируют последствия снегопада
Это любовь: жители Свердловской области спешат создать семьи 31 декабря
В новогодние праздники экстренные службы Екатеринбурга будут дежурить круглосуточно
Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
Появились кадры экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово
Самолет «Уральских авиалиний», на борту которого нашли неисправность, совершил посадку в Екатеринбурге
Тянули с лета: в Екатеринбурге открыли благоустроенный сквер за Оперным театром