2019-12-28T13:35:08+03:00
Общество

Итоги года 2019 с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским: онлайн-трансляция

Глава Екатеринбурга в прямом эфире рассказывает о проблемах и перспективах города
Людмила ВАРАКИНАЛев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Александр Высокинский рассказывает о проблемах и достижениях Екатеринбурга в 2019 годуАлександр Высокинский рассказывает о проблемах и достижениях Екатеринбурга в 2019 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прошло 15 месяцев с того момента, как депутаты городской Думы Екатеринбурга назначили мэром Александра Высокинского. Момент был, что называется, исторический.

Ведь впервые за долгое время Главу города екатеринбуржцы выбирали не напрямую, а через депутатов. Что изменилось в Екатеринбурге за полтора года, и каким прошедшее время было для самого Александра Высокинского – в нашей прямой трансляции, которую мы ведем из кабинета главы города.

Прямой эфир с Александром Высокинским.Автор: Павел Кислицын

В частности мы узнаем у Александра Высокинского, почему возникли проблемы с перекопанными дорогами и тротуарами, почему город не украшают к Новому году и что же будет со второй веткой метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это должно быть место культуры и отдыха»: новый директор ЦПКиО о том, как изменится парк в 2020-м
Екатерина Кейльман в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3FM) рассказала о том, что парк Маяковского приготовил на Новый год, будут ли обновлять аттракционы и изменится ли качество еды и сервиса
Новости 24
Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
Появились кадры экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово
Самолет «Уральских авиалиний», на борту которого нашли неисправность, совершил посадку в Екатеринбурге
Тянули с лета: в Екатеринбурге открыли благоустроенный сквер за Оперным театром
Не может подняться в горку: в Екатеринбурге фура застопорила движение и создала большую пробку
Стала известна причина экстренной посадки самолета в Кольцово
Под Нижним Тагилом открыли новый медицинский пункт, построенный за 4,5 миллиона
Два месяца за минуту: как создавался Ледовый городок в Екатеринбурге
Аркадий Чернецкий назвал причину затянувшейся реконструкции сквера за Оперным театром
Ждали десятилетиями: мост через Тагильский пруд за четыре миллиарда построят москвичи
Застрял на глубине 20 метров: в Екатеринбурге волонтеры достали из вентиляции 16-этажки испуганного котенка
За месяц из Екатеринбурга вывезли больше 190 тысяч тонн снега
Дворец молодежи подвел итоги года
Гендиректор уральской птицефабрики два года складировал в поле опасные отходы
Вспыхнуло масло: на Урале из загоревшегося бара эвакуировали 120 человек
Появилось видео ограбления заправки «Газпрома», где из автомата ранили охранника
Директор уральского горного комбината задолжал энергетикам 455 миллионов
«Поднимите себе новогоднее настроение – посмотрите в небо»: над Екатеринбургом можно будет увидеть гигантскую Венеру
Космолеты, луноходы и Солнечная система: главная елка Нижнего Тагила зажгла свои огни
В Камышлове грабитель из автомата ранил охранника заправки
Медведев назвал условия получения денег для проведения Универсиады в Екатеринбурге
«Автомобилист» проиграл «Амуру» в Хабаровске
На Урал надвигается снегопад и метель
Дед Мороз и фантастические танцоры: в Екатеринбурге открыли Ледовый городок