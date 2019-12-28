Итоги года 2019 с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским: онлайн-трансляция

Прошло 15 месяцев с того момента, как депутаты городской Думы Екатеринбурга назначили мэром Александра Высокинского. Момент был, что называется, исторический.

Ведь впервые за долгое время Главу города екатеринбуржцы выбирали не напрямую, а через депутатов. Что изменилось в Екатеринбурге за полтора года, и каким прошедшее время было для самого Александра Высокинского – в нашей прямой трансляции, которую мы ведем из кабинета главы города.

Прямой эфир с Александром Высокинским.Автор: Павел Кислицын

В частности мы узнаем у Александра Высокинского, почему возникли проблемы с перекопанными дорогами и тротуарами, почему город не украшают к Новому году и что же будет со второй веткой метро.