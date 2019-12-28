Мать-природа на женских телах: фотограф из Екатеринбурга создал календарь с обнаженными моделями и снимками из космоса

- Основная концепция этой съемки – показать единение матери-природы на телах девушек, которые также могут даровать новую жизнь, - рассказывает екатеринбургский фотограф Станислав Белоглазов.

В канун Нового года он принял участие в создании уникального календаря для красноярского научно-технического центра «Космические решения» с использованием снимков ландшафта Земли, сделанными спутником из космоса. Такие фото в своей работе используют специалисты по мониторингу лесных пожаров.

Для одной из девушек это была первая съемка в формате ню. Фото: Станислав Белоглазов, НТЦ «Космические решения»

В фотосессии приняли участие модели из Екатеринбурга и Томска, с каждой девушкой Стансилав работал чуть более часа.

Съемки прошли в Екатеринбурге. Фото: Станислав Белоглазов, НТЦ «Космические решения»

- Календарь позволяет необычным образом показать наши возможности: на телах изображены привычные природные ландшафты, но в необычном ракурсе, со спутника. Наверное, каждый в детстве любил сидеть возле иллюминатора самолета и разглядывать проплывающие внизу неведомые ландшафты, - говорит технический директор НТЦ «Космические решения» Алексей Борисевич.

Фото: Станислав Белоглазов, НТЦ «Космические решения»

Фото: Станислав Белоглазов, НТЦ «Космические решения»

Съемки проходили в ню-формате с использование проектора – изображение проецировалось прямо на обнаженное тело модели. Затемнение позволило оставить некоторую «недосказанность» фотографий. Впоследствии контуры тел были обведены линиями по типу тех, что используют в своей работе сотрудники НТЦ.