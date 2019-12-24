2019-12-28T09:19:09+03:00
Спорт

В Екатеринбурге завершился Всероссийский турнир «XIII Кубок Ельцина» по теннису

В этом году он впервые получил статус всероссийских соревнований
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Состязания проводились в одиночном, парном и смешанном парном разрядах в двух возрастных категорияхСостязания проводились в одиночном, парном и смешанном парном разрядах в двух возрастных категориях
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Организатором турнира выступает Региональная общественная организация «Свердловская областная Федерация тенниса» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

В соревнованиях приняли участие более 150 теннисистов, среди которых – ведущие игроки Свердловской области и регионов России:

- В этом году география турнира особенно широка – более 20 городов страны – от Москвы до Хабаровска. Кубок Ельцина давно стал знаковым событием, а в этом году впервые получил статус Всероссийских соревнований. Он включен в календарный план министерства спорта Российской Федерации, что позволяет победителям претендовать на звание мастера спорта, а юношам и девушкам до 15 лет – получить высокий рейтинг. Формат Всероссийских соревнований означает, что к нам приезжают сильнейшие игроки, а «XIII Кубок Ельцина» становится итогом теннисного года. Наш турнир – высшей категории, состав игроков – сильнейший, и стать победителем - престижно, - отмечает председатель Федерации тенниса Свердловской области Дарья Токаревских.

В этом году география турнира особенно широка – более 20 городов страны

В этом году география турнира особенно широка – более 20 городов страны

Состязания проводились в одиночном, парном и смешанном парном разрядах в двух возрастных категориях: юноши и девушки «до 15 лет» и мужчины и женщины «взрослые». Более 180 матчей прошли параллельно на шести кортах Центра тенниса «Урал».

Обладателями кубка Ельцина в категории «взрослые» стали спортсмены из Екатеринбурга и Москвы: среди женщин - Мария Ткачева (Екатеринбург), среди мужчин - Сергей Погосян (Москва). В парных разрядах среди женщин - Александра Поспелова (Москва) и Лебедева Алина (Москва), среди мужчин - Даниил Ким (Москва) и Андрей Уваров (Одинцово). В категории «до 15 лет» - Ксения Смирнова (Москва) и Даниил Сарксян (Пермь), в смешанном парном разряде - Дьяченко Варвара (Хабаровск) и Александр Кирсанов (Красноярск).

ИСТОЧНИК KP.RU

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