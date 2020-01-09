«Скрутили номера в трубочку»: в Екатеринбурге в паркинге торгового центра повредили машины

В Екатеринбурге в одном из паркингов повредили несколько машин. Как пишет владелица одного из автомобилей, вандализму предшествовали угрозы, которые якобы исходили от охранников торгового центра «Академический».

- В новогодние праздники я за отдельную плату припарковала свой авто в паркинге по адресу Вильгельма де Генина 34а. Сотрудники ЧОПа, которые должны охранять граждан от правонарушителей и следить за порядком и сохранностью имущества, за что, в принципе, им платят зарплату, оставили мне 4 января записку, - цитирует пострадавшую автовладелицу группа «Академический» во «Вконтакте».

По словам женщины, в записке было требование убрать машину с парковки, иначе «в отношении авто будут приняты меры».

Вот такие записки оставляли на машинах. Фото: соцсети

Но убрать машину из паркинга женщина не могла, так как там сел аккумулятор. Забрать авто ей удалось лишь 8 января. Когда женщина пришла к своему авто вместе с заряженным аккумулятором, ее ждал неприятный сюрприз.

- Зеркало заднего вида слева висело на «сопле». Позже выяснилось ,что ещё два владельца так же заплатили за парковку, и им тоже оставляли записки. Им обломали дворники и скрутили в трубочку госномера, - уточнила женщина.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу «КП» рассказали, что на место выезжали полицейские, но силовики увидели лишь один поврежденный автомобиль.

- 8 января в отдел полиции номер восемь поступило сообщение о повреждении автомобилей в паркинге по адресу В. де Геннина. Прибывшие на место полицейские зафиксировали факт повреждения одного автомобиля. Однако до настоящего времени владелец машины заявление в полицию не подал, - уточнили в ведомстве.

Женщина не смогла убрать машину из-за севшего аккумулятора. Соцсети

Связаться с представителями торгового центра корреспонденту «Комсомолки» не удалось. Однако нам удалось дозвониться до самого паркинга, где стояла машина. Охранник рассказал, что заступил на пост лишь сегодня и не в курсе произошедшего.

- Женщине было нужно написать заявление на имя директора торгового центра и обратиться в полицию. Тогда можно было бы посмотреть видео с камер и найти тех, кто это сделал с машиной, - отметил охранник.