2020-01-06T18:44:24+03:00
Происшествия

«Как ребенок мог оказаться ночью в лесу без одежды?!»: родственники замерзшей под Екатеринбургом девочки обвиняют в ее смерти друга

В ночь перед трагедией Карина была в гостях, но посреди ночи внезапно выбежала из дома без одежды
Олег ГАЛИМОВ
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В последнее время девочка часто прогуливала школу из-за проблем в семье. Фото: СОЦСЕТИВ последнее время девочка часто прогуливала школу из-за проблем в семье. Фото: СОЦСЕТИ
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В Белоярском продолжают обсуждать недавнюю трагедию – в лесу у железнодорожных путей нашли тело 16-летней Карины Ивановой (имя изменено – прим.ред.). Криминалисты сразу же пришли к выводу, что следов насильственной смерти нет – школьница умерла от переохлаждения.

- Телесных повреждений эксперт не обнаружил, признаков какого-либо насилия не имеется. В рамках доследственной проверки следователем проводятся опросы, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывалась девушка, выполняются иные необходимые мероприятия, - отметили в Следственном комитете.

Карина была старшей дочерью в многодетной семье. Фото: СОЦСЕТИ

Карина была старшей дочерью в многодетной семье. Фото: СОЦСЕТИ

Карину нашли в ночь на 4 января, проезжающий мимо на снегоходе мужчина увидел тело в сугробе и вызвал полицию. Тогда же и оповестили близких девушки. Как выяснилось, тем вечером школьница вместе с подружкой ушли в гости к знакомому. Об этом «Комсомолке» на правах анонимности рассказала родственница Карины.

Женщина убеждена, что в смерти девочки виноваты ее друзья.

- Она самый обычный ребенок, - рассказывает плача в трубку родственница Карины. – Когда нам позвонили из полиции, я бросилась бежать в дом мальчика, у которого они были на Дне рождения. Прихожу, а она лежит, как ни в чем не бывало. Потом выяснилось, что она посреди ночи выбежала из дома без одежды, ушла в сторону железнодорожного переезда. Этот именинник сначала на два часа куда-то уходил, якобы у него был приступ из-за сахарного диабета. А когда увидел бегущую Карину – побежал за ней. Значит, у них был конфликт! Иначе как объяснить, что ребенок оказался в лесу без одежды?! Я уверена, что это он ее довел. У него дядя в полиции работает, могут и «замять» дело.

Карина училась в 10 классе. Фото: СОЦСЕТИ

Карина училась в 10 классе. Фото: СОЦСЕТИ

Карину похоронят лишь 10 января, после того как тело передадут родственникам. Но перед этим станут известны результаты вскрытия. Девочку воспитывал отец и мачеха, на наши вопросы они ответили голосовыми сообщениями с нецензурной бранью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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