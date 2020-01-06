Лежала без одежды в сугробе: на Урале нашли тело 16-летней девушки

В Белоярском нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды. Труп несовершеннолетней был найден неподалеку от железнодорожных путей (5 километр дороги Баженово — Асбест). В Следственном комитете сразу же заявили, что смерть не носит криминального характера – девушка скончалась от переохлаждения.

-Телесных повреждений эксперт не обнаружил, признаков какого-либо насилия не имеется. Следователем СКР в рамках доследственной проверки проводятся опросы, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывалась девушка, выполняются иные необходимые мероприятия, - сообщил «Комсомолке» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что личные вещи погибшей были найдены при ней.

- При проверке сообщения об обнаружении тела девушки установлено, что имущество, которое находилось при ней, не похищено, признаков того, что в отношении девушки совершалось какое-либо преступление посторонними лицами, не имеется. Собранные на первоначальном этапе проверки сведения сыщики полиции направили по подследственности своим коллегам из следственного комитета, - сообщил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Жители Белоярского уже сообщают в соцсетях, что труп девочки был найден в сугробе проезжающим мимо мужчиной.