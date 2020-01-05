2020-01-05T12:33:04+03:00
История современности

«Боялись, что дети найдут»: как 44 года назад в новогоднюю ночь вся милиция Свердловска искала радиоактивный чемоданчик

Свинцовый контейнер с 21 килограммом опасного вещества в канун 31 декабря 1976 года вывалился из машины, проезжавшей по Чкаловскому району
Данил СВЕЧКОВ
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Коллаж на основе фотографии Олега Чиркова и снимка из фонда Свердловского государственного архива.Коллаж на основе фотографии Олега Чиркова и снимка из фонда Свердловского государственного архива.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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31 декабря 1976 года весь Советский Союз готовился встречать Новый год. Жители Свердловска тоже готовились - ходили за подарками, наряжали елку, нарезали ингредиенты для салатов. Местные производители выпустили для застолий 4 миллиона 150 тысяч бутылок шампанского, перевыполнив план. А школьники готовили санки и лыжы, чтобы в первый же день нового года отправиться кататься. Благо тут погода благоприятствовала - на 1 и 2 января синоптики обещали небольшую облачность без осадков, ветер скоростью 3-7 метров в секунду и температуру воздуха днем -18...-23 градуса.

Снегопадов 1 января 1977 года почти не было, поэтому контейнер не засыпало сверху и его было легче найти. Фото: Государственный архив Свердловской области

Снегопадов 1 января 1977 года почти не было, поэтому контейнер не засыпало сверху и его было легче найти. Фото: Государственный архив Свердловской области

Тем временем вся милиция Свердловска, да и области была поднята по тревоге. В канун Нового года случилось настоящее ЧП - потерялся свинцовый контейнер, в котором хранился 21 килограмм радиоактивного вещества. Он в буквальном смысле валялся где-то посреди уральской столицы, о чем утром 31 декабря 1976 года уральцы узнали из объявления в газете.

«Товарищи! Управление внутренних дел обращается ко всем жителям города и области с просьбой об оказании содействия в розыске контейнера прямоугольной формы, размером 25Х15 см в свинцовой оболочке, - сообщалось в местной газете. - УВД просит всех граждан, знающих что-либо о контейнере немедленно сообщить в любое отделение милиции»

Объявление о пропаже контейнера с радиоактивным веществом появилось в уральских газетах 31 декабря 1976 года. Фото: Государственный архив Свердловской области

Объявление о пропаже контейнера с радиоактивным веществом появилось в уральских газетах 31 декабря 1976 года. Фото: Государственный архив Свердловской области

Как выяснилось, контейнер был потерян работниками управления «Свердловскгазспецстроя», предприятия, которое появилось в городе всего за год до того и занималось проектированием и строительством новых газовых сетей. Накануне 31 декабря его сотрудники зачем-то повезли свинцовый контейнер из Шиловского совхоза, что неподалеку от Березовского в Чкаловский район Свердловска. И после улицы Прониной они вдруг обнаружили, что контейнер пропал - выпал из машины.

- Я тогда жил в одном из домов на улице Прониной, - вспоминает ветеран милиции Вячеслав Покрышкин. - Только устроился в уголовный розыск Чкаловского района. В нашем дворе все жители знали о том, что случилось. Называли пропавший контейнер «сногсшибательным». А на работе нам раздавали фотографии контейнера, чтобы мы знали, как он выглядит, если вдруг попадется во время службы. Небольшой такой ящичек металлический, серого цвета. Что именно там за радиоактивное вещество внутри нам не говорили.

У свинцового контейнера имелось еще и одно отличие - знак радиационной опасности на блестящей поверхности.

- Это было самое настоящее ЧП, - вспоминает Валерий Адам, в 1976 году служивший в должности заместителя начальника уголовного розыска Чкаловского райотдела. - В гарнизоне милиции Свердловска тогда служило около четырех тысяч человек и всех подняли на поиски. Сотрудники уголовного розыска, участковые... Работали вообще все, искали контейнер по всем районам города. Ситуация была на контроле у руководства области. Так что милиционеры из области тоже были ориентированы на поиск.

Пока свердловчане праздновали, весь гарнизон милиции города искал контейнер с радиоактивным веществом. Фото: Государственный архив Свердловской области

Пока свердловчане праздновали, весь гарнизон милиции города искал контейнер с радиоактивным веществом. Фото: Государственный архив Свердловской области

О том, что на Урале потеряли 21 килограмм радиоактивного вещества, знали и в Москве. Многие удивлялись, как такой опасный контейнер мог вообще потеряться, ведь в Свердловске за подобными грузами всегда был глаз да глаз.

- Я в советские годы одно время работал начальником ревизионной охраны на местном заводе и у них на каком-то производстве использовался яд - цианистый калий, - вспоминает Вячеслав Покрышкин. - В мои обязанности входило получать для завода на другом предприятии бочку с этим ядом и под охраной везти к ним. Так вот со мной тогда ездили медики в противогазах. Да и бочка была запакована со страшной силой - сначала деревянная упаковка, потом железная, внутри стеклянная. Следили за бочкой тщательно, так как там цианистого калия на всю Свердловскую область хватило бы, чтобы отправить на тот свет.

О ЧП знали все жители Свердловска. Фото: Государственный архив Свердловской области

О ЧП знали все жители Свердловска. Фото: Государственный архив Свердловской области

Больше всего в Свердловске в 1976 году боялись, что контейнер с радиоактивным веществом вдруг найдут дети.

- Контейнер, конечно, специфичный - просто так не откроешь. Да и свинцовый корпус защищал окружающих от радиации, но все равно его надо было найти, потому что боялись, что кто-то другой найдет и потом где-то как-то использует, - говорит Валерий Адам.

К счастью, масштабные поиски, которые проходили тогда в Свердловске дали свои плоды - свинцовый контейнер с опасным веществом вскоре нашли в снегу неподалеку от тех самых домов на улице Прониной. Правда, о том, что теперь бояться нечего газеты так массово уже не сообщали.

- У нас всегда так - панику поднимают, потерялся, объявления дают... А как нашли, так сразу все забыли о случившемся, - отмечает Вячеслав Покрышкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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