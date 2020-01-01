В полиции Екатеринбурга объяснили, за что задержали девушку в Ледовом городке

Новогодняя ночь-2020 в Екатеринбурге прошла относительно спокойно - никаких серьезных эксцессов в городе не произошло.

Больше всего критики у уральцев вызвало посещение Ледового городка на площади 1905 года. Посетители говорят, что людей пускали на территорию городка в перерывами. Из-за этого часть горожан так и не попала на Елку.

Также большой резонанс в социальных сетях вызвал инцидент, попавший на видео. На кадрах видно, как сотрудники городской полиции по возмущенные крики граждан задерживают девушку, активно сопротивляющуюся задержанию.

Оказалось, что посетительница Ледового городка была изрядно пьяна, и даже пыталась сломать скульптуру из льда на территории объекта. За что и была привлечена от ответственности.

Задержание девушки в Ледовом городке.Видео: паблик ВК "Инцидент Екатеринбург"

- Девушка была задержана на входе в Ледовый городок и доставлена в пункт полиции. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и повредила конструкцию Городка. На нее был составлен протокол об административном правонарушении, после чего она была отпущена, - сообщили “КП-Екатеринбург” в пресс-группе полиции Екатеринбурга.

Получить комментарий по поводу графика работы городка в мэрии не удалось. Ранее в администрации заявили, что объект должен работать в круглосуточном режиме.