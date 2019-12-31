«Загадали у Деда Мороза сыночка»: в Екатеринбурге молодым родителям вручили малышей в новогодних костюмчиках

Когда наступает Новый год, хочется верить только в лучшее. Хочется чего-то волшебного и счастливого. Поэтому у молодых родителей, которые сегодня получили на выписке своих новорожденных, двойной праздник. А настроение помогли создать сотрудники Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ). Они своими руками изготовили для младенцев новогодние костюмчики в виде рождественского сапожка, по типу детского конвертика, и новогодний колпачок.

Такую необычную идею в канун Нового года предложил главврач центра, Сергей Мартиросян. Ее восприняли с большим энтузиазмом, поэтому уже в тот же день началась работа.

Костюмы своими руками сделали сотрудники ЕКПЦ

- Шили мы в свободное от работы время, подключились абсолютно все, потому что делать нужно было срочно, - рассказывает Ольги Максимяк, заведующая акушерским стационаром. - Идея, конечно, неординарная. Оригинальность всеми родителями была оценена с достоинством.

Что правда, то правда - все молодые папы и мамы, которые забирали из роддома своих малышей, были в восторге от креативности сотрудников центра.

Леонид и Наталья стали родителям впервыеФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего работники центра создали 100 костюмчиковФото: Алексей БУЛАТОВ

- В прошлом году на Новый год мы с Наташей [супругой - прим.ред.] загадали желание, попросили у Деда Мороза сыночка и год спустя получили вот такой замечательный подарочек под елочку, - рассказывает Леонид.Леонид Нечетуренко стал папой впервые, с волнением и радостью в голосе он делится впечатлениями, что до сих пор не может поверить своему счастью.

Костюмчики планируют раздать новорожденным еще 1 и 2 январяФото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь и Татьяна тоже стали родителями впервыеФото: Алексей БУЛАТОВ

Родители обещают сохранить наряды на памятьФото: Алексей БУЛАТОВ

Конвертик рождественский он обещает сохранить в качестве фамильной реликвии, чтобы потом, когда малыш Рома вырастет, показывать и вспоминать. Леонид рассказывает, что праздновать они будут непременно два праздника - день рождения сына и Новый год - по отдельности. И подарки тоже будут разные, чтобы никого не обидеть.

Денис и Анастасия тоже стали мамой и папой первый разФото: Алексей БУЛАТОВ

Денис Коновалов тоже получил свой чудесный подарок впервые. Счастливым голосом он рассказывает, что они почти доехали до дома и, вообще-то, все просто замечательно, а на заднем фоне его супруга на вопрос «как вы себя чувствуете?» отвечает: «прекрасно!». Малыш Артем родился 29 декабря, и молодые родители только сейчас смогли оценить то, в каком виде им преподнесли первенца.

- Это очень крутая идея, очень запоминается, - восторженно делится Денис. - Мы его [костюм - прим.ред.] обязательно сохраним, возможно, даже в нем будем еще фотографироваться, когда нам стукнет месяц. Мы обязательно им воспользуемся.

Молодые родители собираются устроить сыну фотосессию на месяц в этом же костюмчикеФото: Алексей БУЛАТОВ

Денис тоже обещает баловать сына и дарить, как полагается, два подарка на каждый из праздников - один на День рождения, один на Новый год. Чтобы не обидеть сына.

- Мы на самом деле очень рады, что Артем родился не в ночь с 31 на 1, а перед этим. Видимо, сам решил, что надо 29-го - сначала отметить День рождения, а потом уже Новый год, - смеется молодой папа.

Всего руками сотрудников ЕКПЦ было изготовлено порядка 100 новогодних костюмчиков. Их должно хватить, чтобы нарядить новорожденных еще 1 и 2 января 2020 года.