2019-12-31T13:53:55+03:00
Общество

Федеральная сетевая компания инвестирует в 2020-2024 годах 555 млрд рублей в модернизацию и развитие ЕНЭС

Документ учитывает результаты общественных обсуждений, взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, отраслевым и экспертным сообществом
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Минэнерго России утвердило корректировку инвестиционной программы Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») на 2019 год, а также инвестиционную программу компании на 2020-2024 годы. Документ учитывает результаты общественных обсуждений, взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, отраслевым и экспертным сообществом. Объем финансирования на 2019 год определен в размере 156,12 млрд рублей, на 2020-2024 годы – 555,15 млрд рублей.

В 2020-2024 гг. будет введено в эксплуатацию 40,22 тыс. МВА трансформаторной мощности и 8,71 тыс. км линий электропередачи.

Основными источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства компании, получаемые в виде выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии и платы за технологическое присоединение.

Главные направления работы – мероприятия Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р), включая развитие схем внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, газопровода «Сила Сибири», расширение пропускной способности электрических связей Приморской энергосистемы и Кольско-Карельского транзита.

Также приоритетами инвестиционной программы являются сохранение надежной работы Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей, подключение крупных добывающих и перерабатывающих предприятий, строительство объектов выдачи мощности генерации.

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