Как быстро восстановиться после новогодних праздников: советы от диетолога

Как же удержаться, если праздничный стол ломится от вкусной еды? Тут даже самой строгой диетой поступиться. Но уже в десятых числах января, вставая на весы, видим результат новогоднего зажора. Тут же даем себе обещание худеть с понедельника, резко начинаем голодать, затем снова срываемся. Узнали себя? Есть способ избежать этого. Вместе с диетологом рассказываем, как восстановиться после новогодних праздников без вреда для своего здоровья и каких правил придерживаться.

ГЛАВНОЕ – НЕ ГОЛОДАТЬ

Диетолог «Городского центра медицинской профилактики» Ирина Бородина советует не устраивать голодовку перед застольем, или так называемых разгрузочных дней. По словам специалиста, это только добавит стресс для нашего организма. Главное правило – знать меру в еде и пить воду. Кстати, воды нужно до 1,5 литров в день.

- 31 декабря и другие праздничные дни подразумевают вечерние застолья с тяжелой пищей. Поэтому стараемся в течении дня компенсировать это. Например, плотно позавтракать, перекусить в обед, но не много. Вообще нет ничего страшного, если вы один раз переедите, но это не должно превратиться в регулярно, - говорит Ирина Бородина.

Лайфхак для тех, кто боится наесть лишнего, приготовить на один вечер. Не нужно доедать вчерашние салаты и горячее. В крайнем случае заправляйте блюда соусами только не несколько порций, остальное в холодильник.

- Еще одно важное правило – есть свежие продукты. Тут речь даже не о похудении и поддержании формы, а в целом о здоровье. Доедать на протяжении всех праздников то, что приготовили 31 декабря, категорически нельзя. Помним, о сроке хранения.

- Ешьте по чуть-чуть, небольшими порциями.

Несколько советов от диетологаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАМЕНЯЕМ НА ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Еще десять лет назад многие думали, что правильное питание - это вареная грудка и овощи на пару. Оказалось, что это далеко не так и свой привычный рацион можно легко подкорректировать под эту систему. Диетологи уверяют, заменив некоторые компоненты, того же оливье, калорийность блюд на праздничном столе снизится в разы.

- Старайтесь ставить на стол больше овощей, в том числе использовать их в салатах. Сейчас много альтернативных рецептов, например всем уже любимый «Греческий», или на основе капусты и свеклы. В традиционных майонезных, заменяем соус на йогурт или нежирную сметану.

- Вместо нарезки из копченной колбасы, поставьте на стол закуски из рыбы. - На горячее подавайте рыбу или постное мясо: курица, индейка. - Десерты выбирайте легкие твороженные или фруктовые.

- Не бойтесь экспериментов. В новогодний оливье не добавляем картофель, колбасу заменяем варенной курицей или говядиной. Сделайте соус из йогурта и горчицы.

- Морс или сок замените водой и пейте ее между приемами пищи.

Кстати, на новогоднем столе есть еще один враг вашей талии. И это даже не закуски с салатами, а алкоголь. В каждом бокале (150 мл) шампанского содержится 120 калорий. То есть три бокала шампанского равны порции шашлыка из курицы, салату, запеченному картофелю и кукурузе. Помимо высокой пищевой ценности, алкоголь еще и аппетит вызывает.

ХУДЕЕМ ПОСТЕПЕННО

Но что делать если пару лишних килограммов все-таки наели? Без паники, тут лучше не делать резких движений. Диетолог Ирина Бородина рекомендует постепенно добавлять в свой привычный рацион полезную еду, а также постепенно отказываться от вредных привычек. - Приучите себя завтракать кашей, кисломолочные продукты используйте в качестве перекуса. Обязательно больше двигайтесь, проводите время на свежем воздухе.

- Худеть стоит медленно, и тогда ваши килограммы не вернуться обратно. Человек без вреда для здоровья может скинуть три килограмма за месяц. Если больше, организм начнет испытывать стресс и его процессы не успеют подстроиться под новый рацион.

Счастливых вам праздников и легкого праздничного стола, а главное — здоровья!