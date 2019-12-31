«Стальное дерево» помогло установить новую детскую площадку в Екатеринбурге

Новая детская площадка откроется в сквере на улице Татищева в Екатеринбурге благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую реализуют в регионе при финансовой поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие». Проект разработан и исполнен сотрудником компании ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) Ольгой Щербо. Накануне Нового года строительная организация завершила установку игрового спортивного комплекса, который построен по современным стандартам с высокими требованиями к безопасности. Торжественное открытие новой детской площадки состоится в январе.

Программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году и позволила сотрудникам предприятий Группы НЛМК в Алтайском крае, Липецкой и Белгородской областях реализовать десятки общественно полезных проектов. В 2019 году компания расширила географию «Стального дерева» и предоставила возможность получения целевых грантов работникам предприятий Свердловской области для реализации более 15 проектов в Екатеринбурге, Ревде, Нижнем Серьгах и Березовском. В Екатеринбурге благодаря программе «Стальное дерево» появилась новая воркаут-площадка в парке им. 50-летия ВЛКСМ.