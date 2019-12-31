На ВИЗ-Стали наградили лучших работников ремонтных цехов

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) вручили корпоративные награды 22 работникам ремонтных цехов, которые разрабатывали проекты для улучшения работы оборудования, снижения расхода энергоресурсов, повышения качества технического обслуживания и ремонтов, улучшения условий труда и т.д.

Фото: ВИЗ-Сталь

Среди награжденных главный специалист Евгений Говердовский и мастер Алексей Рожков, которые разработали проект по изменению элементов конструкции прокатного стана. Идея слесаря-ремонтника Николая Гарипова дала возможность улучшить функционал механизма для приготовления магниевой смеси. На оптимизацию работы с подрядными организациями была направлена инициатива мастера Константина Терехина и специалиста Александра Щербакова.

Отличившиеся работники наряду с наградами получат ценные прдарки.