Памятка уральских спасателей: как безопасно встретить Новый год и не попасть в больницу

Свердловские спасатели рассказали о том, как безопасно встретить Новый год и не оказаться в больнице. Публикуем несколько простых советов.

ПОЖАРЫ

Согласно многолетней статистике, в период новогодних каникул количество пожаров значительно возрастает. Чтобы остаться с крышей над головой, нужно соблюдать несколько правил: не курить в постели, не позволять детям играть с пожароопасными предметами и не перегружать электропроводку.

Также зимой одна из наиболее частых причин пожаров - отопительные приборы. Необходимо внимательно следить за печками и электрооборудованием, чтобы не произошло возгораний.

Алкоголем тоже лучше не злоупотреблятьФото: Анатолий ЖДАНОВ

АЛКОГОЛЬ

По данным МЧС, одна из самых частых причин гибели человека - пьяный сон с сигаретой в руке. Истлеет обычно полподушки или угол одеяла - а человек погиб, отравившись ядовитым дымом. Или другой пример: глава семьи, покурив на ночь на кухне, бросает окурок в пластмассовое мусорное ведро. Оно тлеет, а через час вся семья задыхается от дыма и погибает.

ПИРОТЕХНИКА

Использовать фейерверки и другую пиротехнику в закрытых помещениях строго запрещено. Кроме того, нельзя запускать ее и в местах массового скопления людей, в жилых дворах и на балконах, а также на сценических площадках и стадионах. Нарушителям грозит штраф. А если ЧП закончилось трагедией - уголовная ответственность.

С пиротехникой нужно быть особенно аккуратнымиФото: Евгения ГУСЕВА

ВОДОЕМЫ

Отправляясь на рыбалку зимой, соблюдайте технику безопасности. Главное - не злоупотреблять спиртным. В нетрезвом состоянии любители подледного лова зачастую либо обмораживаются, либо, наоборот, получают ожоги от костра в рыбацких палатках. На машине выезжать на лед очень опасно и разрешено только по официально разрешенным переправам.

ДОРОГИ

Зимой трассы особенно сложны для водителей. Снежные накаты, заносы, гололед - все это способствует высокому росту ДТП, которые, зачастую, заканчиваются трагедиями. Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол.

Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому нужно хорошенько позаботиться о собственной безопасности. Взять в дорогу чай в термосе, бутерброды, спички. Мобильные телефоны должны быть полностью заряжены, а баланс пополнен. В машине должны быть минимальные средства спасения - лопата, трос, топор. В сильный холод спасатели советуют вообще отменить дальние поездки.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ЧП

Если вы вдруг оказались в опасной для жизни ситуации или стали очевидцем ЧП, звоните по телефонам: 101 или 112. Телефон доверия ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

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