2019-12-30T15:47:14+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь наградила активистов заводского волонтерского движения

Паспорта волонтеров получили 17 активистов, которые участвовали в двух и более акциях
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Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиФото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) по итогам реализации волонтерской программы в 2019 году активных участников наградили памятными подарками и дипломами. Паспорта волонтеров получили 17 активистов, которые участвовали в двух и более акциях.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

- Добровольческое движение На ВИЗ-Стали стало неотъемлемой частью корпоративной культуры предприятия. В этом году ряды заводских волонтеров выросли втрое и теперь объединяют почти 70 человек. ВИЗ-Сталь поддерживает стремление заводской молодежи делать добрые дела и улучшать жизнь нуждающихся в помощи людей. Предприятие оказывает волонтерам необходимую помощь в реализации всех благотворительных инициатив, – говорит начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

С начала года металлурги провели 17 социально значимых волонтерских акций. Заводчане помогли отремонтировать подшефный детский дом №7, участвовали в озеленении и благоустройстве городской территории, строительстве спортивных площадок, организовали помощь ветеранам. Добровольцы собрали вещи для малообеспеченных земляков, многодетных семей и бездомных людей, реализовали проект книгообмена, провели просветительскую экологическую акцию среди заводчан.

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