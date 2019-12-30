ВИЗ-Сталь поздравила с Новым годом воспитанников подшефного детского дома

Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) провела традиционную новогоднюю благотворительную акцию для детей подшефного детского дома №7 в Екатеринбурге.

В канун Нового года и Рождества металлурги помогли празднично оформить помещения социального учреждения и вручили подшефным сладкие подарки с наборами безопасности из светоотражающих брелоков, браслетов и стикеров.

Завод более 30 лет поддерживает оставшихся без попечения родителей детей. В 2019 году ВИЗ-Сталь направила около 1 млн рублей на организацию охраны детского дома, приобретение мебели, бытовой техники, спортинвентаря.

Большое внимание шефы уделяют оздоровлению и культурному досугу ребят. Им предоставляют путевки для санаторно-курортного лечения, организуют посещения кинотеатров, развлекательных аттракционов и театрализованных представлений, проводят праздничные и спортивные мероприятия.