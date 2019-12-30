«Вспомнили старую обиду»: на Урале мать с дочерью набросились с ножом на мужчину в баре

В Краснотурьинске местный житель оказался в больнице после посещения магазина-бара. В ночь на 29 декабря в заведении произошла потасовка с участием Алексея, его знакомой, с которой у него был конфликт, и дочерью женщины.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как женщина набрасывается на мужчину с ножом и несколько раз наносит удары по спине. Как выяснилось, пьяная дебоширка уже была судима за нанесение тяжких побоев в 2005 году, но тогда отделалась условным сроком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/752511" frameborder="0"></iframe> В Крастнотуринске женщина с ножом напала на мужчину в баре.Видео: ВК "Krasnoturinsk_live"

- В 2:14 в дежурную часть полиции Краснотурьинска поступил тревожный сигнал о том, что около бара «Пепси», расположенного на улице Радищева, обнаружен мужчина с ножевыми ранениями. В ходе сбора информации сыщики обнаружили и изъяли нож. Этот конфликт был зафиксирован камерами, - сказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - Также в деле фигурирует ее дочь по имени Лейла 1996 года рождения, ранее не судимая. В ту ночь она находилась в баре, они с матерью распивали спиртное. Бар посетил их знакомый, с которым у них имеется давний конфликт. Видимо, приняв чрезмерную дозу алкоголя, дамы вспомнили старую обиду.

Сейчас Алексей находится в больнице без сознания. А вот его обидчице вряд ли удастся снова избежать реального наказания. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные общеопасным способом». Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.