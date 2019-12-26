2019-12-27T11:34:33+03:00
Общество

На Урале после гибели девочки, упавшей с дивана, отменили лыжную гонку

Об этом мэр Качканара сообщил жителям города по радио
Евгений Стоянов
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Дистанция лыжного забега составляет 1,5 километра. Фото: ФОК Качканарского городского округаДистанция лыжного забега составляет 1,5 километра. Фото: ФОК Качканарского городского округа
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После гибели ребенка власти города Качканара решили перенести карнавальную лыжную гонку. Такое решение принял глава города. Это было связано с трагической гибелью 7-летней девочки. Ребенок погиб во время игры с кошкой. Девочка упала с дивана и сломала шейные позвонки.

- Решение о переносе спортивного мероприятия было принято в связи с тем, что в этот день проходили похороны ребенка. Мы решили таким образом выразить скорбь. Карнавальный лыжный забег перенесли на 30 декабря. Об отмене этого мероприятии Андрей Александрович Ярославцев (Мэр Качканара. – Прим. Ред.) сообщил во время радиоэфира, - рассказала «КП-Екатеринбург» ведущий специалист отдела по организационной работе Людмила Шепелина.

В карнавальном забеге принимают участие дети из детсадов, школьники и взрослые. Дистанция составляет 1,5 километра, а участники должны преодолеть на лыжах дистанцию в 1,5 километра.

В СКР рассказали, что по предварительной версии, причиной смерти ребенка стал несчастный случай. Сейчас следователи проверяют в каких условиях воспитывалась девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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