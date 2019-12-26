2019-12-26T13:02:20+03:00
Общество

На ВИЗ-Стали наградили лучших слесарей-ремонтников

Корпоративное состязание направлено на мотивацию работников к профессиональному развитию и повышение престижа рабочих профессий
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После проверки теоретических знаний каждый конкурсант выполнил практическое заданиеПосле проверки теоретических знаний каждый конкурсант выполнил практическое задание
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профмастерства среди слесарей-ремонтников, в котором за победу боролись представители ремонтного и энергетического подразделений предприятия.

Корпоративное состязание направлено на мотивацию работников к профессиональному развитию и повышение престижа рабочих профессий. После проверки теоретических знаний каждый конкурсант выполнил практическое задание – разборку и сборку парового вентиля. Жюри оценивало качество и скорость работы, а также соблюдение правил охраны труда.

Жюри оценивало качество и скорость работы

Жюри оценивало качество и скорость работы

Победителем конкурса признан Марат Хайруллин, второе место занял Олег Демин, замкнул тройку призеров Алексей Плотников. Звание лучшего молодого слесаря-ремонтника присудили Виталию Чередниченко. Призеры конкурса получили дипломы, денежные премии и корпоративные знаки отличия «НЛМК-PRO».

«Слесарь – одна из наиболее важных рабочих специальностей в ремонтной службе предприятия. У нас работают настоящие профессионалы с большим запасом знаний и умений. Конкурс мастерства – отличный повод подтвердить квалификацию и получить новый стимул для ее роста», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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