2019-12-26T12:03:04+03:00
Общество

Пингвины в лодке и мореходы на ките: смотрим, как выглядит Ледовый городок в Екатеринбурге за день до открытия

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проинспектировал все горки и туалеты
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге показали городок за день до открытияВ Екатеринбурге показали городок за день до открытияФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский проинспектировал Ледовый городок, который торжественно откроется уже завтра, 27 декабря. На него потратили 24,4 миллиона рублей.

На эти деньги горожане получили: 50-метровую искусственную елку-конус с музыкальным сопровождением и тысячами огоньков, ледовые скульптуры, ярмарку, горки (самая высокая – шесть метров) и сцену. Планируется, что простоит городок до 26 января. Тема в этом году – 200-летие со дня открытия Антарктиды.

Работы еще ведутся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы еще ведутсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Работы уже на этапе завершения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы уже на этапе завершенияФото: Алексей БУЛАТОВ

Первое, на что обратил внимание Высокинский – всего один общественный туалет, который находится на территории городка. И поручил эту ситуацию исправить.

Городок проинспектировал Высокинский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городок проинспектировал ВысокинскийФото: Алексей БУЛАТОВ

Высокинский проверил все: горки, лед и туалеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высокинский проверил все: горки, лед и туалетыФото: Алексей БУЛАТОВ

А еще поделился секретами-подробностями. Оказывается, что ледовый парусник, который величественно расположился на одной из главных скульптур, - создан практически в точности таким, на котором плавали первооткрыватели. В городке улучшили систему безопасности и видеонаблюдения, а также поставили больше охраны на входе. Входы-выходы, кстати, тоже увеличили - с четырех, которые были в прошлом году, до шести.

Мореходы верхом на ките Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мореходы верхом на китеФото: Алексей БУЛАТОВ

Недовольство мэра вызвал один туалет на весь городок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недовольство мэра вызвал один туалет на весь городокФото: Алексей БУЛАТОВ

/очень милые пингвинчики в лодке Фото: Алексей БУЛАТОВ

/очень милые пингвинчики в лодкеФото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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