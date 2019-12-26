Пингвины в лодке и мореходы на ките: смотрим, как выглядит Ледовый городок в Екатеринбурге за день до открытия

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский проинспектировал Ледовый городок, который торжественно откроется уже завтра, 27 декабря. На него потратили 24,4 миллиона рублей.

На эти деньги горожане получили: 50-метровую искусственную елку-конус с музыкальным сопровождением и тысячами огоньков, ледовые скульптуры, ярмарку, горки (самая высокая – шесть метров) и сцену. Планируется, что простоит городок до 26 января. Тема в этом году – 200-летие со дня открытия Антарктиды.

Работы еще ведутсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Работы уже на этапе завершенияФото: Алексей БУЛАТОВ

Первое, на что обратил внимание Высокинский – всего один общественный туалет, который находится на территории городка. И поручил эту ситуацию исправить.

Городок проинспектировал ВысокинскийФото: Алексей БУЛАТОВ

Высокинский проверил все: горки, лед и туалетыФото: Алексей БУЛАТОВ

А еще поделился секретами-подробностями. Оказывается, что ледовый парусник, который величественно расположился на одной из главных скульптур, - создан практически в точности таким, на котором плавали первооткрыватели. В городке улучшили систему безопасности и видеонаблюдения, а также поставили больше охраны на входе. Входы-выходы, кстати, тоже увеличили - с четырех, которые были в прошлом году, до шести.

Мореходы верхом на китеФото: Алексей БУЛАТОВ

Недовольство мэра вызвал один туалет на весь городокФото: Алексей БУЛАТОВ

/очень милые пингвинчики в лодкеФото: Алексей БУЛАТОВ

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