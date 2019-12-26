2019-12-26T09:46:58+03:00
Экономика

Ирина Ярыгина: «Сейчас хорошее время для ипотеки»

На последнем заседании ЦБ вновь снизил ключевую ставку до 6,25%
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Ирина Ярыгова. Фото: пресс-служба РайффайзенбанкаИрина Ярыгова. Фото: пресс-служба Райффайзенбанка
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На последнем заседании ЦБ вновь снизил ключевую ставку до 6,25%. Но, как замечают наши аналитики, при этом ужесточилась риторика. Период очередного снижения ставки теперь размыт. Решение ЦБ было ожидаемым. Пока заметное снижение ключевой ставки — ниже 6% — видится нашим аналитикам маловероятным.

Банки, вслед за снижением ключевой, корректируют свои ставки по кредитам. Крупнейшие игроки в этом году снижали ставки даже на опережение, например, мы улучшили условия по ипотеке еще в середине ноября. Сейчас минимальная ставка по ипотеке на новостройки составляет 8,39%, а по ипотеке на вторичный рынок - 8,49%. Это одни из самых выгодных ставок в истории продукта. Поэтому сейчас очень хорошее время для покупки недвижимости в ипотеку. Мы ожидаем роста спроса по всем ипотечным программам. Также мы не исключаем дальнейшее снижение ставок.

Мы видим все предпосылки для позитивной динамики и в 2020 году. Особый фокус в нашей работе мы держим на «семейной ипотеке» – программе с государственной поддержкой для семей с детьми по ставке 4,99%. Наш собственный опрос мужчин и женщин, у которых более двух детей и которые планируют приобрести квартиру в ближайшие пять лет, показал, что 80% из них рассматривают приобретение новой квартиры с помощью ипотечного кредита. При этом 34% респондентов собираются купить новое жилье в кредит в ближайшие два года, 24% — в течение двенадцати месяцев.

В 2020 году рынок будет давать новые возможности для заемщиков по выбору хорошего предложения, получению ипотечного кредита на выгодных условиях. Первостепенными факторами, определяющими развитие, по-прежнему будут поддержка от государства, а также благоприятная конъюнктура и развитие ипотечных сервисов. Мы продолжим цифровизацию всех сервисов банка. Момент, когда человек сможет оформить жилищный заем, не ставя физической подписи на документах, навсегда изменит ипотечный рынок.

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