На ВИЗ-Стали наградили лучшую бригаду по производству технических газов

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди бригад участков водородного и азотного производства энергетического управления. Корпоративное соревнование нацелено на повышение эффективности работы ключевых энергетических подразделений завода.

В ходе первого тура жюри в составе руководителей предприятия оценивало количество инициатив, направленных на совершенствование технологических процессов, рост энергоэффективности, снижение трудозатрат на обслуживание оборудования. Важным критерием оценки стал полученный от идей заводчан экономический эффект.

Участок по производству технических газов

На втором этапе участники конкурса представили видеоролики на тему «Моя профессия», раскрывающие специфику работы на участках по производству азота и водорода. На третьем этапе жюри оценивало эффективность взаимодействия сменного мастера с работниками бригад при решении смоделированных производственных задач.

Лидером по итогам трех этапов стала бригада под руководством мастера Павла Стефаненко. Призеров конкурса наградили дипломами, денежными премиями и корпоративными знаками отличия «НЛМК-PRO».