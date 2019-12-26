2019-12-26T10:10:49+03:00
Общество

На ВИЗ-Стали наградили лучшую бригаду по производству технических газов

На ВИЗ-Стали подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди бригад участков водородного и азотного производств
Поделиться:
Награждение лучшей бригадыНаграждение лучшей бригады
Изменить размер текста:

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди бригад участков водородного и азотного производства энергетического управления. Корпоративное соревнование нацелено на повышение эффективности работы ключевых энергетических подразделений завода.

В ходе первого тура жюри в составе руководителей предприятия оценивало количество инициатив, направленных на совершенствование технологических процессов, рост энергоэффективности, снижение трудозатрат на обслуживание оборудования. Важным критерием оценки стал полученный от идей заводчан экономический эффект.

Участок по производству технических газов

Участок по производству технических газов

На втором этапе участники конкурса представили видеоролики на тему «Моя профессия», раскрывающие специфику работы на участках по производству азота и водорода. На третьем этапе жюри оценивало эффективность взаимодействия сменного мастера с работниками бригад при решении смоделированных производственных задач.

Лидером по итогам трех этапов стала бригада под руководством мастера Павла Стефаненко. Призеров конкурса наградили дипломами, денежными премиями и корпоративными знаками отличия «НЛМК-PRO».

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это что в ней? Стекло?»: в новосибирском магазине сняли с продажи соль, которая не растворяется даже в кипятке
Соль произведена в Казахстане. Эксперты считают, что в ней может быть опасный антислеживатель, а сам производитель называет нерастворяющиеся осколки минералом
Крым встретил первый за пять лет поезд: Самые яркие фото "скорых" из Петербурга и Москвы
Открытие железнодорожного сообщения с Крымом превратилось в настоящий праздник с песнями, плясками и аплодисментами. На полуостров прибыл первый поезд "Санкт-Петербург-Севастополь", а также отправился состав "Москва-Симферополь" [фото]
Новости 24
Прокуратура разгадала тайну уральского «зеленого снега»
В праздники в Кольцово запланировано больше полутора тысяч рейсов
Екатеринбурженку отправили на пять лет в тюрьму за махинации с 18 миллионами
Жителям Екатеринбурга рассказали, что делать если силовики отказали в возбуждении уголовного дела
Баскетболистку УГМК из Екатеринбурга признали лучшей центровой Кубка России
В Екатеринбурге больше трех тысяч жителей остались без холодной воды: рассказываем, что случилось
Водитель маршрутки заплатить пожилой екатеринбурженке 80 тысяч за езду с открытыми дверями
«Меня нет, я в домике»: два уральца спрятались от приставов в ванной
Со студией звукозаписи: в старинной усадьбе Екатеринбурга за 1,3 миллиарда откроют детско-юношеский центр
Но без страшных «минусов»: выходные в Екатеринбурге будут морозными
В Екатеринбурге неделю разыскивают даму с собачкой
В Екатеринбурге загорелся автосервис с газовыми баллонами
Путин уволил 43-летнего замглавы СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге Дед Мороз стал донором крови
«Редко выходил из дома»: на Урале ищут мужчину в черной шапке с серой буквой