Крупные проекты завершены

На данный момент завершены мероприятия по электроснабжению трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», что позволило Транснефти вывести трубопроводную систему ВСТО на проектную мощность. Компания также завершила работы на магистральном газопроводе «Сила Сибири». Он служит для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом стало известно на встрече главы Федеральной сетевой компании Андрея Мурова с инвесторами и банковскими аналитиками.

Компания также ввела первые собственные подстанции на территории Иркутской области, а также новые подстанции в Ямало-Ненецком АО, Оренбургской области и Приморском крае. Завершено создание схем выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1 и двух новых энергоблоков Нововоронежской АЭС. Аварийность на предприятиях компании снижается на 13%.

На ежегодной встрече с инвесторами и аналитиками на площадке Московской Биржи прозвучала информация о том, что с 2017 года компания удерживает наивысший (ААА) кредитный рейтинг по национальной шкале АКРА и остается суверенном уровне в международных рейтингах Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch Ratings.

Также компания поделилась с инвесторами планами по финансированию инвестиционной программы до 2024 года.

Председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров заявил о том, что объем инвестпрограммы до 2024 года составит 558 млрд рублей. Из этой суммы 85,8 млрд руб. выделяются на проекты энергоснабжения БАМа и Транссиба, 98,1 млрд руб. идут на техприсоединение потребителей и генерации, 261,5 млрд руб. - на реновацию.

Дивидендные выплаты компании, по прогнозам, останутся на прошлогоднем уровне, либо превысят его. Напомним, в 2018 году компания выплатила дивиденды на 20,4 млрд рублей. Совет директоров предлагает направить на выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 11,3 млрд рублей.

«Суммарный объем выплат за 2019 год прогнозируется не менее уровня выплат за 2018 год» – также пояснил Андрей Муров.