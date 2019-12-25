2019-12-25T13:57:57+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь завершила рекультивацию промышленного полигона «Лесной»

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь завершила проект по рекультивации земель полигона промышленных отходов
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Биологический этап рекультивацииБиологический этап рекультивации
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ВИЗ-Сталь завершила рекультивацию промышленного полигона «Лесной»

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) завершила проект по рекультивации земель полигона промышленных отходов «Лесной». Согласно официальному заключению Центра экологического мониторинга и контроля Минприроды Свердловской области он исключен из Свердловского областного кадастра отходов с присвоением статуса «рекультивированный». Земельный участок рекреационного назначения передан собственнику для ведения лесного хозяйства.

Территория бывшего промполигона в 2019 г.

Территория бывшего промполигона в 2019 г.

Работы по рекультивации предприятие проводило с 2007 года по проекту, утвержденному государственной экологической экспертизой. Они включали технический и биологический этапы. На первом этапе очистили водосборные канавы, построили подъездные пути, сформировали откосы, создали многофункциональное грунтовое покрытие и уложили плодородный слой почвы. На втором - выполнили комплекс агротехнических мероприятий: высадили около 3 тысяч хвойных и лиственных деревьев, засеяли склоны полигона многолетними травами.

Биологический этап рекультивации

Биологический этап рекультивации

Реализация проекта обеспечила полное восстановление земель площадью 4,1 гектара и позволила создать на территории бывшего полигона экологически благоприятную среду, где уже не первый год лесные птицы вьют гнезда и выводят птенцов. Результаты постоянного мониторинга аккредитованной экологической лаборатории ВИЗ-Стали подтверждают, что состояние почвы, водной и воздушной среды в районе «Лесного» соответствует санитарным нормам.

«ВИЗ-Сталь проводит системную работу по решению природоохранных задач, в том числе по организации управления отходами производства. В этом году мы в полном соответствии с требованиями законодательства завершили мероприятия по рекультивации бывшего полигона промышленных отходов «Лесной» и гармонизации его влияния на окружающую среду. Проведенный комплекс восстановительных работ позволил создать новую лесную зону в окрестностях Екатеринбурга», – отметил генеральный директор ВИЗ-Стали Станислав Ольков.

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