На ВИЗ-Стали дополнили коллективный договор новой льготой

Администрация ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) и профсоюзная организация предприятия подписали дополнительное соглашение к действующему коллективному договору на 2020 год. Документ является основой политики компании в области социального партнерства и гарантирует защиту интересов работников. Изменения внесены для унификации социального пакета на всех предприятиях Группы НЛМК.

Фото: ВИЗ-Сталь

В новой редакции сохранены ранее действовавшие на предприятии гарантии и льготы: индексация тарифных ставок, социальный пакет для работников, предоставление медицинских услуг и санаторно-курортного лечения по программе добровольного медицинского страхования, поддержка ветеранов, материнства и детства и т.п.

При этом в части оказания материальной помощи многодетным работникам, вдовам и вдовцам, одиноким матерям и отцам возраст детей увеличен с 15 до 18 лет.

Фото: ВИЗ-Сталь

Впервые социальный пакет дополнен новой льготой – страхованием от несчастных случаев и критических заболеваний. Она направлена на финансовую поддержку сотрудников и их семей в сложных жизненных ситуациях, связанных со здоровьем. Этот вид страхования покроет все несчастные случаи, в том числе произошедшие за пределами производства и офиса, например, дома и на отдыхе. К критическим заболеваниям относятся впервые выявленные в период страхования инфаркты, инсульты, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, трансплантация и пересадка органов, потеря зрения и многое другое.