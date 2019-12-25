Снегурочка ефрейтор и капитан Дед Мороз: на Урале военные поздравили детей офицеров, командированных в Сирию

Белая борода, красная шуба. В правой руке мешок с подарками, а в левой волшебный посох. Рядом снегурочка в синей шубке. Переступая порог дома, в котором живет первоклассник Владислав, они сразу же начинают свое поздравление.

– Спешу-спешу! – говорит Дед Мороз. – Здравствуйте мои родные, очень рад вас видеть я. С Новым годом, с новым счастьем, поздравляю я тебя. Я волшебный Дед Мороз, но донял меня склероз. Я запутался и тут, как, скажи, тебя зовут?

Вроде бы обычная сценка, которую можно увидеть в любой квартире в канун Нового года – приглашенные актеры изображают сказочных героев для детей. Однако в этот раз Дед Мороз и Снегурочка это не актеры. Под шубами у них военная форма и погоны. Дед Мороз в звании капитана. А Снегурочка – ефрейтор.

Пока папа в командировке, его коллеги сделали для мальчика сладкий новогодний подарок.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Маму-папу слушаешь? Суп да кашу кушаешь? – продолжает Дед Мороз. – А скажи-ка нам, дружок, подготовил ты стишок?

Отец Владислава служит в военной полиции и недавно по долгу службы ему пришлось уехать в командировку в Сирию. Чтобы Новый год вдали от отца не превратился для мальчика в скучный праздник, его коллеги-сослуживцы и решили взять на себя роль Деда Мороза и Снегурочки. Помимо Владислава, до 31 декабря они точно также поздравят еще несколько детей офицеров, командированных в Сирию.

– Данная традиция сложилась у нас четыре года назад, с тех пор, как военнослужащие военной полиции вооруженных сил Российской Федерации начали выполнять специальные задачи, – говорит Константин Смирнов, начальник регионального управления военной полиции по Центральному военному округу. – Чтобы семьи не чувствовали себя обделенными, мы решили поздравлять детей военнослужащих с праздником. Подарки вручаем сладкие. Всегда пытаемся узнать у родителей, что хочет ребенок.

Всего военный Дед Мороз и Снегурочка посетят около 30 семей военнослужащих, командированных в Сирию.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего около 30 семей на Урале поздравят таким образом. Для малышей визит Деда Мороза становится полнейшей неожиданностью. Впрочем, Владислав не растерялся и рассказал сказочному гостю стихотворение, а потом еще и передал ему письмо, которое написал для папы.

– Поздравляю тебя с Новым годом. Я желаю тебе здоровья и хорошо прилететь домой. Твой сын, Влад, – прочитал мальчик.

– Визит был неожиданный, очень приятно, – говорит Александра, мама мальчика. – Когда папа вдали от нас, а Новый год все-таки семейный праздник, хочется как-то и передать ему весточку и чтобы сын ощущал, что папа тоже помнит о нем и заботится. Поэтому приятно, что его коллеги организовали такое поздравление. Поддержка очень необходима, это очень важно. Сын знает, где папа, гордится им. Хочет быть похожим на него.