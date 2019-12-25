2019-12-25T12:44:29+03:00
Происшествия

Ходит в суд с родителями: почтальон из Екатеринбурга, который отправлял 10-летней девочке фото гениталий, считает себя невиновным

Уральца разоблачил отец школьницы, который увидел его переписку с дочерью
Олег ГАЛИМОВ
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Мужчину обвиняют сразу по трем статьям, в том числе за "Развратные действия" и "Распространение порнографии"Мужчину обвиняют сразу по трем статьям, в том числе за "Развратные действия" и "Распространение порнографии"Фото: Олег ГАЛИМОВ
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- Вину не признаю, ничего плохого я не делал, - сказал почтальон Роман Иванов (имя изменено – прим. ред.), зайдя в здание Чкаловского районного суда. – Общаться с прессой не буду!

Реакцию парня можно понять, ему всего 23, а его обвиняют в распространении порнографии и домогательствах к 10-летней девочке. По версии следствия, Иванов отправлял ребенку фотографии своего полового органа школьнице из Череповца.

- Я показал тебе свою писю, а теперь ты покажи мне свою! - писал Иванов со своей страничке «ВКонтакте», но теперь за такие «проделки» ему грозит до 15 лет в колонии строгого режима.

Вычислить извращенца помог бдительный отец девочки. Он увидел непристойности в телефоне дочери и продолжил общение с Ивановым от ее лица, в ходе которого почтальон еще раз отправил фотографию гениталий. Позже он узнает, что это лишь усугубило его положение. Поимка Романа была лишь вопросом времени, администрация «ВКонтакте» предоставила следователям информацию об отправителе, как и то, что IP-адрес зарегистрирован в Екатеринбурге.

Девочка сразу же написала извращенцу, что ей всего 10 лет, но это лишь еще больше возбудило почтальона. Фото: СОЦСЕТИ

Девочка сразу же написала извращенцу, что ей всего 10 лет, но это лишь еще больше возбудило почтальона. Фото: СОЦСЕТИ

- Сказать, что родителей это напугало — значит, ничего не сказать. За дело взялись, чтобы вычислить и задержать сексуально озабоченного, сыщики уголовного розыска. Взяли подозреваемого, а ныне обвиняемого по месту жительства в двухкомнатной квартире на улице Бисертская, где он обитал со своей матерью, - рассказывает пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Как оказалось, после окончания школы Иванов не стал поступать в техникум или вуз. Будучи замкнутым и малообщительным, он не нашел другого выхода, как зарабатывать на жизнь разнося почту. Что неудивительно, так как отделение находится, в буквальном смысле, в двух метрах от его дома. А если точнее – напротив подъезда.

На очередное заседание суда Иванов пришел с полным рюкзаком, чтобы в случае приговора и задержания быть готовым к условиям СИЗО и колонии.

Иванов во время обыска в его квартире. Почтальон указывает на телефон, с которого отправлял непристойности. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Иванов во время обыска в его квартире. Почтальон указывает на телефон, с которого отправлял непристойности. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Держись там и веди себя, как мужик! – сказал Роману отец перед началом закрытого заседания, на котором по видеосвязи должны были принять участие родители пострадавшей девочки.

По словам адвоката обвиняемого, приговор вынесут в начале 2020 года, а рюкзак с вещами для мест лишения свободы – обычная перестраховка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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