«Праздник к нам приходит»: новогодний караван добрался к маленьким пациентам областной больницы в Екатеринбурге

Все мы знаем этот сказочный красный грузовик из рекламы Coca-Cola. Если увидел «Рождественский караван», значит - к нам уже приходит праздник . 23 декабря компания решила порадовать маленьких пациентов областной больницы в Екатеринбурге. Для малышей и подростков, в том числе с особенностями развития, волонтеры устроили новогоднее шоу и мастер классы.

Представители портал «УралСтудент» рассказали ребятам, как стать журналистам. Для пациентов больницы выступили артисты, а также ребят порадовал Санта Клаус. Более 300 подростков, в том числе с ментальными и физическими особенностями, смогли посетить мероприятие. На мастер-классах дети сами смогли сделать для себя и близких подарки: открытки, новогодние игрушки.

- Важно иметь и сохранять праздничные традиции — они объединяют и дарят душевное тепло. «Рождественский караван» на протяжении девятнадцати лет помогает подросткам ощутить тепло семейного праздника. Караван привозит праздничное настроение, которое останется с ребятами и после того, как грузовики продолжат маршрут к следующему городу, - говорит региональный руководитель направления устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Cola в России Дарья Колмогорова.

Фото: Екатерина Карро/ Coca-Cola

После этого праздничные красные грузовички проехали по вечерним улицам города: проспекту Ленина, улицам Токарей, Свердлова, Мира.

- Основная идея проекта - инклюзивный праздник, объединение на одной площадке подростков разного возраста, социального статуса и с различными возможностями через активность и атмосферу Нового года для того, чтобы каждый из них чувствовал и понимал, что они – равные. Участниками мероприятий становятся подопечные специализированных фондов и воспитанники учреждений, в которые волонтеры компании приезжают в течение всего года, - добавили в компании.

Кроме Екатеринбурга Coca-Cola радует детишек с особенностями здоровья в других городах страны. «Рождественский караван» проехался по Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Самаре, Новосибирску, Владивостоку и Красноярску. Впервые красные грузовики начали колесить еще в 2000 году.