На Урале реку почистили от ила на 23 миллиона рублей

В Свердловской области на протяжении двух лет чистили от ила реку Бобровку, протекающую на территории Артемовского района. Реабилитация реки обошлась федеральному и областному бюджету в 23 миллиона рублей. Мероприятия провели в рамках национального проекта «Экология».

Очистка реки в селе Покровском назрела давно – из-за большого количества донных отложений замедлилось течение водной артерии, снизилось содержание кислорода в воде, возникла опасность гибели рыбы.

Река «задышала» свободнее, когда с помощью земснаряда со дна Бобровки откачали более 80 тысяч кубометров ила. Течение ускорилось в сторону места слияния с рекой Ирбит.

- Расчищено больше 2 тысяч метров речного русла, в результате улучшились условия жизни 2 687 покровчан, - рассказал начальник отдела областного министерства природных ресурсов и экологии Никита Ванаев.

Экологическая реабилитация водоемов Свердловской области продолжится в 2020 году. Самый масштабный проект - Черноисточинское водохранилище, снабжающее питьевой водой жителей Нижнего Тагила. Уже объявлен тендер на подрядные работы по очистке пруда, итоги которого объявят в конце января 2020 года.

Всего до 2024 года в регионе запланировано восстановление семи водохранилищ питьевого и хозяйственного назначения: Черноисточинского, Северского, Волчихинского, Верхне-Макаровского, Верх-Исетского, Верхне-Сысертского и озера Шарташ. Кроме того, будет проведена очистка пяти участков русел рек, протекающих по территории области.