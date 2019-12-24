2019-12-24T10:14:30+03:00
Происшествия

Нелегально распространяли оружие: ФСБ задержала троих уральцев при продаже боевого арсенала

Преступниками оказались жители Нижнего Тагила
Олег ГАЛИМОВ
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Теперь им грозит до 6 лет колонии. Фото: УФСБ по Свердловской областиТеперь им грозит до 6 лет колонии. Фото: УФСБ по Свердловской области
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Оперативники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле троих мужчин, занимающихся незаконным оборотом оружия. При обыске у них были найдены более 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.

При задержании у тагильчан нашли целый арсенал. Фото: УФСБ по Свердловской области

При задержании у тагильчан нашли целый арсенал. Фото: УФСБ по Свердловской области

- В отношении них следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждены два уголовных дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», - рассказали в пресс-службе силовой структуры.

Теперь нелегальным оружейникам грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: УФСБ по Свердловской области

Фото: УФСБ по Свердловской области

Это уже не первый случай, когда на Урале сотрудники ФСБ вычисляют преступников, связанных с нелегальным оружием. В прошлом году в Екатеринбурге был задержан стоматолог Дмитрий Мурашов, который пытался взорвать жену самодельной бомбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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