2019-12-24T10:07:43+03:00
Звезды

Иван Ургант предположил, что станет с «Уральскими пельменями», если подорожает водка

Ведущий пошутил над шоуменами во время своей передачи
Юлия СТАЛИНА
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Неужели никто не будут ходить на концерты "Уральских пельменей", если подорожает водка.Неужели никто не будут ходить на концерты "Уральских пельменей", если подорожает водка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не проходят ни дни без упоминания юмористов «Уральских пельменей» в новостных сводках. На этот раз над ними подшутил Иван Ургант. В последнем выпуске ведущий традиционно обсуждал самые громкие и абсурдные новости дня. Когда речь зашла о повышении цен на водку до 230 рублей, шоумен предположил, что может поменяться в стране после этого.

- 1 января поднимать цены на водку, это как, если 8 марта в два раза поднимать цены на цветы. Будут проходить грустные празднования Дня города. Люди перестанут смеяться на концертах «Уральских пельменей». Люди перестанут выступать на концертах «Уральских пельменей», - подколол наших юмористов Ургант.

Фото: фрагмент программы "Вечерний Ургант"

Фото: фрагмент программы "Вечерний Ургант"

Напомним, шоу «Уральских пельменей» традиционно покажут в новогоднюю ночь. Однако артисты будут выступать в неполном составе. Недавно коллектив покинула Юлия Михалкова. Артистка призналась, что устала от образа «глупой дурочки» и ушла в свободное плавание. Сейчас она будет вести детский КВН. Между тем, коллеги Михалковой заявили, мол, у Юлии на уме были только ногти и блестки, а не юмор.

Кроме того, недавно артисты опровергли слухи о прощальном туре. Сергей Исаев написал в соцсетях, что распадаться они не собираются.

Иван Ургант пошутил про "Уральских пельменей"."Вечерний Ургант". 1222 выпуск от 23.12.2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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