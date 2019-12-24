2019-12-24T09:21:14+03:00
Общество

ВИЗ и ВИЗ-Сталь готовятся к Новому году

Накануне Нового года праздничные подарки получили 848 детей работников ВИЗ-Стали и ВИЗа
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Кроме детей металлургов, подарки от завода получат и воспитанники подшефного детского дома №7Кроме детей металлургов, подарки от завода получат и воспитанники подшефного детского дома №7
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Накануне Нового года праздничные подарки получили 848 детей работников ВИЗ-Стали и ВИЗа (предприятия Группы НЛМК). В подарочный набор входят конфеты и набор безопасности из светоотражающих брелоков, браслетов и стикеров. Кроме детей металлургов, подарки от завода получат и воспитанники подшефного детского дома №7.

Для создания праздничного настроения помимо традиционного новогоднего оформления территории завода в заводоуправлении ВИЗ-Стали установят креативную фотоелку. Для ее украшения работники предприятия присылают фотографии, на которых они запечатлены с семьями или с коллегами. Каждую фотографию оформят в виде елочной игрушки и сопроводят новогодними пожеланиями для заводчан.

По традиции на заводе пройдет игра «Тайный Санта»: заводчане всех подразделений обменяются новогодними подарками.

Специальная развлекательная программа подготовлена для визовских ветеранов. Для них организуют праздничный вечер, где разыграют призы в викторине об истории завода.

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