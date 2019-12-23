2019-12-23T18:20:44+03:00
Общество

Здоровый климат в вашем доме с новым ультразвуковым увлажнителем воздуха Polaris PUH 8060 TFD

С наступлением холодов увлажнитель воздуха незаменим, ведь осенью начинается отопительный сезон и приходится пик респираторных заболеваний
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Устройство работает до 35 часов без лишнего шумаУстройство работает до 35 часов без лишнего шума
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Компания Polaris выпустила инновационную новинку - увлажнитель воздуха PUH 8060 TFD с верхним заливом воды WaterWayPro. Наливайте фильтрованную воду одним движением руки, просто сняв верхнюю крышку прибора. При этом, если в увлажнителе закончится вода, он автоматически отключится.

Устройство оборудовано большим резервуаром для воды (5 литров, что обеспечивает до 35 часов непрерывной работы). Мощная и бесшумная подача пара регулируется пятью скоростями. Выбирайте скорости подачи пара на сенсорной панели управления: на многофункциональном LED дисплее или и с помощью пульта дистанционного управления.

Увлажнитель воздуха оснащен внешним гигрометром для точного измерения и поддержания уровня влажности в помещении. Показатели температуры и уровня влажности также отображаются на дисплее прибора.

Встроенный в увлажнитель ионизатор Plasma насыщает воздух отрицательными ионами, тем самым нейтрализуя вредное для человека статическое электричество.

Если нужно ускорить процесс увлажнения, воспользуйтесь функцией “Теплый пар”, благодаря которой пар испаряется гораздо интенсивнее и насыщение воздуха влагой происходит быстрее.

Для ароматизации помещения используйте аромамасла, для этого нанесите несколько капель масла на специальную капсулу, установленную в основании увлажнителя.

Увлажнитель воздуха можно оставлять включенным ночью – с функцией «Ночной режим» все индикаторы на дисплее погаснут. Сам прибор создает минимальный уровень шума, который никак не скажется на вашем спокойном сне.

Увлажнитель воздуха Polaris PUH 8060 TFD - стильный технологичный гаджет, создающий комфортную и здоровую окружающую среду дома, потребляя при этом при мало электроэнергии.

Гарантия 2 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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