2019-12-23T16:33:40+03:00
Общество

«Он уродлив»: Евгений Ройзман предложил убрать памятник Ленину и превратить площадь 1905 года в сквер

Политик рассказал, как нужно модернизировать пространство в центре города
Людмила ВАРАКИНАЛев ИСТОМИН
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Политик уверен, что типовой памятник Ленину уродует главную площадь городаПолитик уверен, что типовой памятник Ленину уродует главную площадь городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что памятник Владимиру Ленину нужно убрать с площади 1905 года и перенести его в менее приметное место. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Политик аргументировал свою позицию тем, что в центре города этот памятник никому не нужен: за ним не следить администрация Екатеринбурга, и никто сюда не приносит цветы.

- Нужно убирать памятник Ленину, потому что он достаточно уродлив, занимает огромную площадь. Он ничего из себя не представляет, он типовой 1957 года. Таких было 10 тысяч. За этим памятником никто не ухаживает. У меня пять лет окна выходили на него, я видел, что туда цветы даже не приносят. За ним никто не ухаживает. У города была большая проблема – подпорка, там стенка падала, городу нужно было потратить 130 миллионов. Город отказался тратить, а зачем? Если коммунистам нравится, пусть занимаются этим памятником, - рассказал Евгений Ройзман. – Мало того, памятник Ленину в центре города – это первый признак провинциальности.

Политик считает, что в центре Екатеринбурга может появиться еще один сквер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Политик считает, что в центре Екатеринбурга может появиться еще один скверФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам общественного деятеля, памятник Ленину можно перенести и поставить рядом с памятником Малышеву на берегу реки Исеть. Потому что на площади 1905 года объект занимает 3 тысячи квадратных метров

Также Евгений Ройзман отметил, что памятник Ленину уродует архитектурный ансамбль главной площади уральской столицы. И еще: города, где в центре до сих пор стоят памятники вождю мирового пролетариата, обычно указывают на провинциальность населенного пункта, к которым Екатеринбург отнести нельзя.

Также, по мнению Евгения Ройзмана, на площади 1905 года нужно обустроить сквер.

- Улица Вайнера должна быть пешеходной. Большое пешеходное пространство с заходом на улицы Володарского и Урицкого с выходом на площадь 1905 года, площадь нужно обустраивать не как стоянку, а как сквер, заявил политик в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Политик уточнил, что площадь должна стать сквером-трансформером, где в выходные будут проходить торговые дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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